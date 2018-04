HSV hält Hoffnung auf Klassenerhalt am Leben, Köln steigt ab

Gregoritsch mit Rekord-Tor und Verletzung, Bayern schlägt Frankfurt

Hamburg – Totgesagte leben offenbar wirklich länger: Der schon längst für abgestiegen erklärte Hamburger SV darf wieder mehr denn je auf ein Wunder im Kampf um den Klassenerhalt hoffen. Die gnadenlos effektive Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am 32. Spieltag der Deutschen Bundesliga das Kellerduell beim VfL Wolfsburg von Ex-Retter Bruno Labbadia verdient mit 3:1 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf die Werkself auf nur noch zwei Punkte.

Bobby Wood per Foulelfmeter (43.), Lewis Holtby (45.+1.) und Luca Waldschmidt (90.+3) nach einem verschossenen Foulelfmeter von Teamkollege Filip Kostic trafen für den HSV, Josip Brekalo (78.) erzielte den Treffer für den VfL. In Wolfsburg wird damit wieder kräftig gezittert, die Hausherren blieben vor 29.400 Zuschauern in einer intensiven Partie – 24 Stunden nach der Trennung von Sportdirektor Olaf Rebbe – nahezu alles schuldig.

Köln steigt ab

Der 1. FC Köln ist nicht mehr zu retten, sein sechster Abstieg aus der obersten Klasse steht endgültig fest: Der Tabellenletzte beraubte sich am 32. Spieltag durch das 2:3 (0:1) beim SC Freiburg seiner letzten theoretischen Chance auf den Klassenerhalt und muss wie zuletzt 2012 den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

foto: reuters/kai pfaffenbach Nicht nur der Blick geht für Köln nach unten.

Nils Petersen (14.) erzielte die Freiburger Führung, die Christian Günter (23.) mit seinem viel zu laschen Foulelfmeter nicht ausbaute. Das tat dann aber Petersen (52.) mit seinem 15. Saisontor. Leonardo Bittencourt (82./87.) gelang noch der zwischenzeitliche Ausgleich. Lukas Kübler (90.+2) sicherte den Freiburgern einen wichtigen Dreier.

Bayerns C-Elf gut genug

Die Hoffnungen von Eintracht Frankfurt auf eine Teilnahme an der Europa League haben einen schweren Dämpfer erhalten. Die Mannschaft von Niko Kovac unterlag bei dessen künftigem Arbeitgeber Bayern München mit 1:4 (0:1) und verpasste damit den Sprung zurück auf Rang sechs in der Tabelle. Dabei wäre die Gelegenheit günstig gewesen: Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid hatte Trainer Jupp Heynckes lediglich eine Art C-Auswahl des Rekordmeisters aufgeboten.

foto: apa/afp/dpa/matthias balk Schattenmann: Auch Rafinha traf gegen Frankfurt.

In einem an Höhepunkten erschreckend armen Spiel erzielte Niklas Dorsch, Kapitän der Münchner U23-Mannschaft, in seinem ersten Einsatz für die Profis das 1:0 (43.). Sandro Wagner erhöhte für eine solide, aber keineswegs übermächtige Münchner Mannschaft auf 2:0 (76.), ehe der eingewechselte Sebastien Haller die bisweilen seltsam leidenschaftslose Gäste, die ohne den verletzten Kevin-Prince Boateng auskommen mussten, noch einmal heranbrachte (77.). Rafinha (87.) und der eingewechselte Niklas Süle (90.) trafen zum Endstand.

Schalke-Remis trotz frühem Ausschluss

Schalke 04 hat den ersten Matchball im Kampf um die Champions-League-Teilnahme vergeben, mit zehn Mann aber einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach gerettet. Das Team von Trainer Domenico Tedesco erkämpfte sich mit Alessandro Schöpf (spielte durch) und Guido Burgstaller (bis 82.) im hitzigen Westschlager mit großer Moral ein 1:1 (1:1). Dennoch droht den Blauweißen am Sonntag der Verlust des zweiten Tabellenplatzes an den Rivalen Borussia Dortmund.

foto: ap photo/martin meissner Nabil Bentaleb legte Lars Stindl eine auf, die Konsequenz ist hier zu sehen.

Schalke agierte nach der frühen Roten Karte gegen Nabil Bentaleb (12.) fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl und geriet durch Raffael (32.) auch in Rückstand. Kurz vor der Pause glich Daniel Caligiuri (45.+3) jedoch per Handelfmeter aus. Schiedsrichter Harm Osmers zog sowohl beim Platzverweis als auch beim Strafstoß den Videobeweis heran.

Gregoritsch Augsburg-Rekordler

Hertha BSC hat sich mit Valentino Lazaro eine kleine Chance auf die Europacup-Plätze erhalten. Der Berliner Bundesligist erreichte in seinem Heimspiel gegen den FC Augsburg nach einem 0:2 noch ein 2:2 (0:1) und hat die Rückkehr auf Europas Fußball-Bühne noch nicht endgültig abgeschrieben.

Den Führungstreffer für die Gäste erzielte ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch mit einem von Hertha-Profi Vladimir Darida abgefälschten Schuss (32.) – es war Saisontreffer Nummer 13 für den Österreicher, so viele Treffer gelangen zuvor keinem Augsburg-Akteur in einer Bundesliga-Spielzeit. Der für den nach einer Stunde verletzten Gregoritsch eingewechselte Sergio Cordova traf mit einer seiner ersten Aktionen zum 2:0 (61.).

Michael #Gregoritsch has now scored the most goals by an #FCA player in a single #Bundesliga season! #BSCFCA pic.twitter.com/QEQwrO1Msm — FC Augsburg English (@FCA_World) April 28, 2018 Augsburger Wertschätzung.

Für den FCA (Hinteregger spielte durch) schien es der erste Sieg im siebten Pflichtspiel in Berlin zu werden, doch ein Foulelfmeter-Tor von Vedad Ibisevic (84.) und der Ausgleich von Davie Selke bewahrten die Hertha vor der Niederlage. Augsburgs Marcel Heller sah danach noch die Rote Karte (90.). (sid, red, 28.4.2018)