Ein Verletzter bei Angriff auf Pro-Lula-Protestcamp in Brasilien

Anhänger der Arbeiterpartei protestieren gegen Inhaftierung des Ex-Staatschefs wegen Korruption

Curitiba – Bei einem mutmaßlichen Angriff auf ein Protestlager von Anhängern des inhaftierten brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva hat ein Mann eine Schussverletzung erlitten. Das Opfer wurde in der Stadt Curitiba in der Nacht am Hals getroffen, wie das Nachrichtenportal "Globo" am Samstag unter Berufung auf die Polizei meldete.

Die Präsidentin der linken Arbeiterpartei (PT), Gleisi Hoffmann, sprach von einem "Attentat". Hunderte Lula-Anhänger verharren seit Wochen in der Nähe des Gefängnisses in Curitiba, wo der frühere Staatschef (2003-2010) seit Anfang April inhaftiert ist. Sie fordern seine Freilassung.

Favorit

Ein Gericht hatte den 72-jährigen Lula im Jänner in zweiter Instanz zu zwölf Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Er soll während seiner Regierungszeit von dem Baukonzern OAS die Reform eines Luxusappartements als Gegenleistung für lukrative Verträge mit dem staatlichen Energieriesen Petrobras angenommen haben.

Der Fall ist politisch hochbrisant, weil der Linke Lula klarer Favorit für die Präsidentenwahlen im Oktober ist. Der frühere Metallarbeiter ist vor allem bei armen Brasilianern sehr beliebt. Die PT will ihn trotz seiner Inhaftierung als Kandidaten aufstellen. Es wird aber damit gerechnet, dass ein Wahlgericht die Kandidatur untersagt. (APA, 28.4.2018)