Spätes Tor sichert Fortuna Düsseldorf Rückkehr in Bundesliga

Treffer in 90. Minute sorgt für 2:1-Sieg in Dresden – Abstiegskampf weiter absurd spannend

Dresden – Fortuna Düsseldorf hat mit einem 2:1-Auswärtssieg den Aufstieg in die deutsche Bundesliga fixiert. St. Pauli verschaffte sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Greuther Fürth Luft im hochspannenden Abstiegskampf, Darmstadt darf nach einem 3:1 gegen Union Berlin weiter hoffen.

In Dresden schoss Florian Neuhaus die Fortuna früh in Führung (9.), der Ausgleich durch Moussa Koné schien die Meisterfeier zu vertagen (64.). Das wie die halbe Liga in den Abstiegskampf verwickelte Dynamo drängte danach sogar auf den Siegestreffer, Ex-Austria-Profi Sascha Horvath wurde eingewechselt. In der 90. Minute sorgte Rouwen Hennings mit einem Schuss ins kurze Eck für Düsseldorfer Ekstase.

Fünf Punkte vor dem Relegationsrang nimmt Nürnberg Platz zwei ein, die Franken empfangen zum Runden-Abschluss am Montag Eintracht Braunschweig. Kiel gastiert am Sonntag in Ingolstadt. Für Düsseldorf ist es der sechste Aufstieg ins Oberhaus. Coach Friedhelm Funkel bestätigte wieder einmal seinen Ruf als Aufstiegsexperte, der 64-Jährige hat dies nun schon mit fünf verschiedenen Vereinen geschafft. Für die Fortuna wird es 2018/19 die 24. Bundesliga-Saison.

Der zweifache Cupsieger hat in den vergangenen drei Jahrzehnten einen unfreiwilligen Zickzack-Kurs eingeschlagen. Ende der 1980er-Jahre stürzte das Team von der Bundesliga bis in die Drittklassigkeit ab, ehe es sofort wieder zurück in die Bundesliga ging. Danach folgte der Absturz bis in die Oberliga. Erst 2009 kehrte Fortuna zurück in die 2. Liga und schaffte 2012 für ein Jahr die Rückkehr in die Bundesliga.

Wichtiger Sieg für St. Pauli



Dimitrios Diamantakos (7.) und Johannes Flum (39.) schossen die St. Paulianer frühzeitig auf die Siegerstraße. Richard Neudecker (61.) macht alles klar für die Gastgeber. Nach sieben Begegnungen ohne Dreier gelang St. Pauli wieder ein Sieg, zuletzt hatte es sogar drei Pleiten in Folge gegeben. Fürth setzte dagegen die Talfahrt fort und erzielte in den vergangenen sechs Spielen nur einen Sieg. St. Pauli schob sich damit auf den zwölften Platz nach vorne, die Kleeblätter rutschten auf Relegationsplatz 16 ab.

In Darmstadt sorgten Felix Platte (21./35.) und Fabian Holland (12.) schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse zugunsten der Lilien, die die letzte Chance beim Schopfe packten. Michael Parensen (87.) erzielte das Tor für Berlin, Philipp Hosiner wurde in Halbzeit zwei eingewechselt. Die Lilien rückten als Tabellen-17. durch den Dreier bis auf einen Punkt an Fürth heran. (red, sid, 28.4.2018)