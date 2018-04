Reddit-Nutzer begeistert Netz im Partnerlook mit Hund

Der Golden Retriever/Pudelmischling Ben ist enorm groß und hat denselben "Bart" wie sein Besitzer

Ein aktuelles Foto eines Reddit-Nutzers erheitert aktuell die Netzgemeinde. So zeigt dieses den US-Amerikaner "TheGospelOfMark" mit seinem Rüden Ben in einem Auto. Die beiden haben einen ähnlichen "Bart", was User erheitert.

Viele von ihnen schlagen vor, das Aussehen des Hundes etwa um eine Sonnenbrille zu erweitern. Einige sahen keinen Hund, sondern einen Wookie, eine fiktionale Spezies aus Star Wars.

Bei dem Hund handelt es sich laut "TheGospelOfMark" um einen Mischling aus Golden Retriever und Pudel. (red, 28.4.2018)