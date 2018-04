Nashville verliert überraschend Spiel eins gegen Winnipeg

Überragender Jets-Goalie Hellebuyck pariert 47 Schüsse

Nashville – Die Nashville Predators sind mit einer Heimniederlage in die Viertelfinal-Serie der Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestartet. Das nach Punkten beste Team der "regular season" unterlag den Winnipeg Jets 1:4. Trotz 48:19-Schüssen zog Nashville im ersten Duell dieser Halbfinal-Serie der Western Conference den Kürzeren.

Das hing vor allem mit der starken Leistung von Winnipegs Goalie Connor Hellebuyck zusammen, der wie sein nach zwei Dritteln ausgewechseltes Gegenüber Pekka Rinne zu den Kandidaten für die Auszeichnung als bester Keeper (Vezina Trophy) gehört. Nashville steht nun unter Zugzwang, das zweite Match gegt in der Nacht auf Montag (MESZ) erneut in Tennessee in Szene. (APA, 28.4.2018)