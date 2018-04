Bericht: Apple arbeitet an Virtual- und Augmented-Reality-Headset

Das Headset soll zwei 8K-Displays verbaut haben und so kabellos wie möglich sein

Apple soll an einem Headset arbeitet, das sowohl Virtual Reality (VR) wie auch Augmented Reality (AR) beherrscht. Das berichtet CNET unter Berufung auf eine informierte Person (via The Verge). Das Gerät soll 2020 erscheinen und trägt aktuell den Codenamen T288.

8K-Displays

Die Technologie, die angeblich in dem Headset verbaut wird, existiert noch nicht. Geplant seien zwei 8K-Bildschirme. Zum Vergleich: Aktuell haben selbst die besten Geräte auf dem Markt eine 4K-Auflösung. Zusätzlich wolle Apple eines der aktuell größten Probleme der Branche lösen – nämlich jenes, dass VR-Headsets zu stark verkabelt sind.

Hierfür würde sich das Headset mit einer eigens zugeordneten Box mittels der WLAN-Technologie 60GHz WiGig mit extrem hoher Bandbreite verbinden. Diese soll zugleich als Kern des Geräts fungieren und den Prozessor verbaut haben. Mehrere, direkt integrierte Kameras sollen dabei helfen, das Umfeld zu erkennen.

AR und VR Hype

Apple-Chef Tim Cook hat sich in den letzten Jahren mehrfach positiv zu AR geäußert. Etwa sagte er, dass Augmented Reality zu nutzen in Zukunft so allgegenwärtig werde, wie drei Mahlzeiten am Tag zu konsumieren.

Virtuelle Realität wurde in der Vergangenheit als ein neuer, großer Meilenstein betrachtet. Allerdings konnte VR sich am Massenmarkt bisher noch nicht durchsetzen, obwohl Unternehmen wie Oculus, welches zu Facebook gehört; Google und Samsung stark in den Bereich investiert haben. (red, 28.4.2018)