Angolas Ex-Präsident dos Santos will Parteiführung abgeben

Dos Santos regierte das Land 38 Jahre lang mit harter Hand

Luanda – Nach fast vier Jahrzehnten an der Spitze der Regierungspartei in Angola wird Ex-Präsident José Eduardo dos Santos diesen Posten abgeben. Dies berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa am Freitag unter Berufung auf ein Schreiben der Partei MPLA. Der 75-jährige dos Santos werde die Parteiführung im September bei einem Kongress der MPLA abgeben.

Der derzeitige Staatschef João Lourenço sei Kandidat für den Chefposten. Die Entscheidung sei bei einem Treffen des Führungsgremiums der MPLA getroffen worden, das von dos Santos geleitet worden sei. Dos Santos hatte das südwestafrikanische Land knapp 38 Jahre lang mit harter Hand regiert. Bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr trat er nicht mehr an. Die MPLA gewann erneut die Wahl und der frühere Verteidigungsminister Lourenço (64) übernahm das Amt des Präsidenten. Obwohl Angola neben Nigeria der größte Ölproduzent Afrikas ist, zählt der Staat nach UN-Statistiken zu den ärmsten Ländern der Welt. (APA, 27.4.2018)