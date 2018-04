Kaiserslauterns Abstieg in die dritte Liga "ein Tod auf Raten"

1. FCK nach 118 Jahren erstmals in dritte Liga abgestiegen

Bielefeld – Der erstmalige Absturz des 1. FC Kaiserslautern in der fast 118-jährigen Clubgeschichte in die 3. deutsche Fußball-Liga ist perfekt. Der vierfache Meister unterlag am Freitag mit den Österreichern Stipe Vucur und Philipp Mwene bei Arminia Bielefeld in einer dramatischen Partie mit 2:3 (1:0) und kann dem Abstieg bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in den restlichen zwei Runden nicht mehr entrinnen.

"Natürlich ist der Abstieg ein Tod auf Raten gewesen. Die Mannschaft hatte heute alles daran gesetzt drinzubleiben. Das Spiel war ein Sinnbild der kompletten Saison", sagte FCK-Boss Martin Bader auf Sky. Trainer Michael Frontzeck ergänzte: "Wenn man die vergangenen drei Monate betrachtet, ist es ein Witz, dass die Mannschaft runtergeht." (sid, APA, 27.4.2018)