Volksabstimmung über Ikea in Lustenau abgeblasen

Keine Abstimmungsfarce in Lustenau

Lustenau – Manchmal gehen Gesetzesänderungen ganz schnell. Nachdem bekanntgeworden ist, dass in Lustenau trotz des Rückzugs der Firma Ikea über einen Möbelmarkt, der nie gebaut werden wird, die beantragte Volksabstimmung dennoch abgehalten werden muss, weil es das Gesetz es so will, reagierten Landtag und Ikea. Der Rechtsausschuss bereitete eine Gesetzesänderung vor, und Ikea machte den Ausstieg nach medialer Ankündigung am 27. April auch schriftlich fix.

Dann war die Bürgerinitiative, die 3.100 Unterschriften sammelte, am Zug. Nach dem offiziellen Rücktritt Ikeas sei keine Volksabstimmung nötig, teilte Sprecher Simon Zünd am Freitagabend mit. Die Initiative Lebenswertes Lustenau werde den Antrag zurückziehen. Der Landtag wird am 9. Mai die Änderung des Volksabstimmungsgesetzes beschließen und damit eine demokratiepolitische Farce verhindern. (Jutta Berger, 27.4.2018)