Rieder Aufholjagd geht weiter

Innviertler festigen mit drittem Erfolg unter Weissenberger Rang drei – Tabellenführer Innsbruck siegte in Lustenau

Wien – Wacker Innsbruck und SV Ried haben am Freitag in der Sky Go Erste Liga mit Erfolgen ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Tabellenführer Innsbruck entschied das West-Derby bei Austria Lustenau mit 2:1 für sich, Ried gewann mit einem 1:0 gegen FC Liefering auch das dritte Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Weissenböck.

Vor dem Abendspiel der beiden weiteren Aufstiegskandidaten TSV Hartberg (55 Punkte) gegen SC Wr. Neustadt (51) baute Innsbruck (64) den Vorsprung aus, die Rieder (54) festigten vor den letzten fünf Saisonrunden Rang drei.

Innsbruck war mit acht Siegen ins Frühjahr gestartet, hatte zuletzt aber zweimal nicht gewonnen. Nun kehrte die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher dank einer starken zweiten Hälfte wieder auf die Siegerstraße zurück.

Trainereffekt in Ried

Die in den ersten 45 Minuten spielbestimmenden Vorarlberger belohnten sich früh, als der Brasilianer Paulo Victor im zweiten Versuch zum 1:0 traf (6.). Nach der Pause legten die Innsbrucker aber kräftig zu. Der Tabellenführer übernahm das Kommando und kam durch Albert Vallci per Kopf nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich (58.). Im Finish sorgte Daniele Gabriele für den Siegtreffer (86.), nachdem er im ersten Versuch den Ball nicht richtig getroffen hatte.

In Ried sind die Hoffnungen auf den sofortigen Wiederaufstieg dank eines Trainereffekts wieder deutlich gestiegen. Unter Weissenböck holten die Innviertler den dritten Sieg im dritten Spiel. Ried war von Beginn weg die stärkere Mannschaft, vergab aber in der ersten Stunde ein halbes Dutzend guter Chancen. Erst Thomas Fröschl erlöste in der 65. Minute die eigenen Fans nach einer schöner Einzelaktion.

Kapfenberg punktet auswärts

In Wattens ist der FAC weiter ein gern gesehener Gast. Die Heimischen besiegten das Schlusslicht mit 2:0 und sind zu Hause gegen die Wiener weiter seit Juli 2016 ungeschlagen. Milan Jurdik nutzte einen Fehler des jungen Torhüters Daniel-Edward Daniliuc, der unnötig viel zu weit aus dem Tor lief, mit einem Heber zur Führung (24.). Zehn Minuten später übersah die FAC-Abwehr Simon Zangerl, der sicher zum 2:0 einschob (34.).

Der Kapfenberger SV feierte in Linz gegen Blau-Weiss einen 2:0-Sieg. Die Entscheidung fiel durch einen Doppelpack nach der Pause. Zunächst traf Philipp Plank nach einem groben Patzer von Linz-Torhüter Hidajet Hankic (54.), in der 60. Minute sprang der Ball von Lucas Rangel zum 2:0 ins Tor. (APA, 27.4.2018)

Erste Liga, 31. Runde

SV Ried – FC Liefering 1:0 (0:0)

Tor: Fröschl (65.)

SC Austria Lustenau – Wacker Innsbruck 1:2 (1:0)

Tore: Victor (6.) bzw. Vallci (58.), Gabriele (86.)

WSG Wattens – FAC 2:0 (2:0)

Tore: Jurdik (24.), Zangerl (34.)



Blau-Weiß Linz – Kapfenberger SV 0:2 (0:0)

Tore: Plank (54.), Rangel (60.)

TSV Hartberg – SC Wr. Neustadt 20.30