Ricciardo Tagesbester in Baku, Vettel nur Elfter

Weltmeister Hamilton hinter Verstappen und Bottas Fünfter

Baku – WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel hat mit einem verpatzten Trainingstag in Aserbaidschan die Hoffnungen seiner Verfolger in der Formel 1 geschürt. Der deutsche Ferrari-Star musste sich am Freitag in den beiden Einheiten in Baku mit den enttäuschenden Plätzen zehn und schließlich elf begnügen. Am Ende fehlten dem vierfachen Weltmeister mehr als 1,3 Sekunden auf den Tagesbesten Daniel Ricciardo.

Der Red-Bull-Pilot verwies Vettels Teamkollegen Kimi Räikkönen auf den zweiten Platz und darf sich für das vierte Saisonrennen am Sonntag (14.10 Uhr MESZ/RTL) Hoffnungen auf eine Wiederholung seines Siegs aus dem Vorjahr machen. Mit Platz drei komplettierte Ricciardos Stallkollege Max Verstappen die starke Vorstellung von Red Bull.

WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton verpasste wie so viele seiner Konkurrenten immer wieder die Ideallinie und musste auch einmal die Ausfahrt in den Notausgang nehmen. Der Mercedes-Pilot kam hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas nicht über Platz fünf hinaus.

Hamilton muss endlich auf Touren kommen – und die Silberpfeile müssen ihre Reifen in den Griff bekommen. "Wir haben verstanden, was schief gelaufen ist", beschwichtigte der britische Titelverteidiger. Die Zahl der nötigen Änderungen belaufe sich allerdings auf bis zu zehn. Viel Arbeit für Mercedes, das dem ersten Saisonsieg nachjagt.

Die Plätze zwei, drei und vier in diesem Jahr sind für Hamilton zu wenig. Da ist es auch nur ein schwacher Trost, dass ihm im WM-Klassement gerade einmal neun Punkte auf Spitzenreiter Vettel fehlen. "Ich hoffe, dass wir in der Lage sind, wenn wir die Reifen in den Griff bekommen, endlich die wahre Leistung unseres Autos zu zeigen", sagte Hamilton, der mit frisch geflochtenen Haaren gesichtet wurde. Seit sechs Grand Prix wartet er nunmehr auf einen Sieg.

Die Gummiwalzen sind ein heikles Thema in der Formel 1. Welches Team sie besser versteht, gewinnt klare Vorteile. Die Fenster, in denen die sensiblen Reifen optimal funktionieren, sind eng. Dafür müssen die Pneus auf die nötige Betriebstemperatur gebracht werden. "Wir lernen da immer noch dazu", meinte Hamilton, der bei wärmeren Bedingungen am Vormittag auf dem vierten Platz gelandet war.

Vettel und Ferrari kommen da besser klar. Die ersten beiden Rennen konnte der vierfache Weltmeister sogar gewinnen. Auf der Jagd nach seinem ersten Championat mit der Scuderia will Vettel in Baku, wo er 2016 Zweiter wurde, um den nächsten Sieg mitfahren. 2017 leistete er sich noch einen aufsehenerregenden Rammstoß gegen Hamilton. "Es ist doch gut, Feuer in den Leuten zu sehen, die gegeneinander fahren", sagte der Engländer über sein Verhältnis zu Vettel.

Etwas zu viel Feuer hatte Max Verstappen. Den Red-Bull-Piloten erwischte es nicht erst in der nur knapp acht Meter engen Kurve acht an der alten Festung. Schon zuvor in Kurve sechs krachte Verstappen mit der linken Seite seines Red Bull in die Leitplanke. Erst zur zweiten Tageseinheit war sein Auto wieder fahrtüchtig – und da raste der 20-Jährige bei kühleren Temperaturen sogar auf Rang drei. (APA, 27.4.2018)

Ergebnis Freies Training für den GP von Aserbaidschan



2. Session:

1. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:42,795 Min. – 2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,069 Sek. – 3. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,116 – 4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 0,775 – 5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,808 – 6. Fernando Alonso (ESP) McLaren 0,905 – 7. Esteban Ocon (FRA) Force India 1,019 – 8. Carlos Sainz Jr. (ESP) Renault 1,039. Weiter: 11. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1,332 – 15. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1,917 – 18. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 2,256