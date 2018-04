Tempo allein reicht nicht

Die Regierung muss Reformen professioneller angehen, sonst wird sie nichts erreichen

Speed kills" lautete das Motto der ersten schwarz-blauen Koalitionsregierung der Nullerjahre. Der Rausch der Geschwindigkeit scheint derzeit auch die türkis-blaue Regierung anzutreiben. Reform der Sozialversicherungen, Mindestsicherung – alles soll jetzt, nachdem die letzte Landtagswahl des heurigen Jahres geschlagen ist, schnell durchgezogen werden.

Nun ist ein wenig Tempo durchaus zu begrüßen, schließlich geht in manchen Bereichen des Staates schon seit Jahrzehnten nichts weiter (Lieblingsbeispiel Bundesstaatsreform). Es ist eine politische Binsenweisheit, dass man größere Reformen, so man welche plant, besser zu Beginn einer Regierungsperiode umsetzt als am Ende. Und man muss der Regierung zugestehen, dass sie tatsächlich unter Zeitdruck steht. In knapp zwei Monaten übernimmt Österreich die EU-Ratspräsidentschaft, in dieser Zeit wird jede Regierung mehr von der Brüsseler als von der heimischen Agenda getrieben.

Allerdings kann zu starke Tempomacherei das Gegenteil des Gewünschten bewirken. Vor allem dann, wenn man das Abc der Demokratie, das Verhandeln und Diskutieren von unterschiedlichen Vorschlägen bis zur Erreichung eines Konsenses – oder zumindest eines Kompromisses -, ignoriert. Das tut die Regierung gerade sehr ausgiebig – mehr noch, sie stößt Verhandlungspartner mit unnötigen Manövern vor den Kopf.

Wichtige Reformen

Begonnen hat es beim Arbeitsmarktservice (AMS), dem Kanzler Sebastian Kurz via Radio-Interview ausrichtete, es müsse sich dort "dringend etwas ändern", die Vermittlung von Arbeitslosen erfolge nicht effizient genug. Dies sorgte für gehöriges Rauschen, zumal AMS-Chef Johannes Kopf zuvor die geplante Kürzung der Integrationsmittel kritisiert hatte. Der Sturm hat sich mittlerweile gelegt, die AMS-Führung ist (noch) im Amt – aber ob es nach all dem zu einem wirklich gedeihlichen Austausch über (dringend notwendige) inhaltliche Reformen kommt, muss man bezweifeln. Wichtig wären sie allemal: Dass etwa das Arbeitsmarktservice aus vielen verschiedenen Töpfen gespeist wird, erschwert die Effizienz der staatlichen Jobvermittler.

Zudem hat man es geschafft, in Sachen Reform der Sozialversicherungen alle Beteiligten maximal zu verärgern – und das, obwohl sogar auf der roten Arbeitnehmerseite Common Sense herrscht, dass eine Verschlankung und Harmonisierung des Systems sinnvoll wären. Aber so, wie die Regierung vorgegangen ist, hat sie gleich zu Beginn jede Menge Porzellan zerschlagen, statt alle ins Boot zu holen. Erst wurde die AUVA angewiesen, sie möge bis Jahresende selbst ein Reformkonzept vorlegen, wenig später fuhr die Sozialministerin mit eigenen Einsparungsvorgaben drüber. So geht man mit Verhandlungspartnern nicht um, das lernt man schon in Managementgrundkursen. Ähnlich ging man bei der Mindestsicherung vor: Erst sollten die Länder bis Ende Juni ein Konzept zur Harmonisierung vorlegen, kurz darauf preschte die Regierung mit einer Regierungsvorlage vor. Ein solcher Zickzackkurs wirkt unprofessionell.

Die Bereitschaft der Länder zur Kooperation wird das höchstwahrscheinlich nicht erhöhen, und das ist durchaus ein Bedrohungsszenario. Schon immer haben Österreichs Bundesländer verstanden, Tempomacher in der Bundesregierung zu Vollbremsungen zu zwingen.(Petra Stuiber, 27.4.2018)