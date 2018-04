"Freiwillig" selbstständig

Das ist eine Folge des Wandels in der Arbeitswelt. Für relativ viele relativ einfache Tätigkeiten zahlt sich ein volles Anstellungsverhältnis nicht aus. Die Beschäftigten werden den Unternehmen zu teuer. Nach manchen Berechnungen beträgt die Spanne zwischen Nettolöhnen und Arbeitsplatzkosten etwa 200 Prozent. Wollte man die rund 60.000 24-Stunden-Betreuerinnen in der Altenpflege anstellen, würde das prohibitiv teuer (ganz abgesehen vom Arbeitszeitgesetz).

Uber-Fahrer seien ausgebeutete Scheinselbstständige ohne soziale Absicherung – so lautet eines der Argumente gegen den umstrittenen Fahrtenvermittler. Tatsache ist, dass etliche Uber-Fahrer bei Mietwagenfirmen angestellt, aber etliche (und auch etliche Taxifahrer) eben Selbstständige sind – wie nicht wenige andere Dienstleister und Einpersonenunternehmen (EPUs) in anderen Branchen auch.

Schwerpunkt "Zukunft der Arbeit":

Werden Roboter unsere Jobs übernehmen? Falls ja, was macht das mit unserer Gesellschaft? Welche sozialen Folgen haben die tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt, die gerade erst begonnen haben? Und welche neuen Chancen eröffnet der technologische Arbeitswandel? Wir finden das Thema "Zukunft der Arbeit" so wichtig, dass wir ihm diesen Schwerpunkt widmen. In den kommenden Tagen finden Sie auf http://derStandard.at/Zukunft-der-Arbeit eine Serie von Artikeln: Die STANDARD-Redaktion hat Forscherinnen und Forscher befragt, ist dorthin gefahren, wo die neue Arbeitswelt bereits zu spüren ist, und macht sich in Essays Gedanken – alles handgefertigt, natürlich.

