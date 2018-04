Windows 10-Timeline ist der Star des neuen Windows-Update

Windows 10 April 2018 Update wird steht ab 30. April zum Download bereit.

Microsoft wird das Windows 10 April 2018 Update am 30. April als Download veröffentlichen. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der weltweite Rollout für Windows 10 Geräte via Windows- Update erfolgt ab dem 8. Mai 2018.

"Highlight": Timeline-Funktion

Mit dem Update bekommen Nutzer neue Funktionen zur Verfügung gestellt. Deren "Highlight" ist die Timeline-Funktion. Damit können Nutzer ihre Aktivitäten am Rechner über 30 Tage hinweg in chronologischer Reihenfolge aufzeichnen und zurückverfolgen, welche Dokumente sie bearbeitet oder welche Webseiten sie angesteuert haben. Die Timeline funktioniert auch mit Microsoft-Programmen auf Android- und iOS-Geräten, wenn Nutzer mit ihrem Microsoft-Account angemeldet sind.

windows

Zusätzlich wurde Windows 10 mit einer neuen Diktierfunktion bestückt.

windows

Der Focus Assist erlaubt Nutzern sich stärker auf ihre Arbeit zu konzentrieren, da er ablenkenden Benachrichtigungen nicht einblendet.

windows

Ergänzend wurde Edge verbessert, der Browser unterstützt nun auch das Lesen von Büchern oder PDFs im Vollbildmodus und einem Klick auf das Audiosymbol können Töne nun direkt im Browser-Tab stumm geschaltet werden.

windows

Auch hat Microsoft zahlreichen Emojis ein neues Design spendiert.

"Darüber hinaus eröffnet das "Windows 10 April 2018 Update" neue Wege, um spannende Inhalte mit Fotos, 3D-Objekten oder Windows Mixed Reality zu erstellen und bietet Neuerungen fürs PC-Gaming. Unternehmenskunden profitieren unter anderem durch neue Features für eine vereinfachte IT-Verwaltung", so Microsoft. (red, 27.4. 2018)