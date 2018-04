Sobotka tadelt Strolz wegen Bürgerkriegsprognose

Parlamentspräsident mahnt Neos-Chef nach Warnungen rund um politischen Islam ab – auch parteiintern ist Wortwahl umstritten

Die von Neos-Chef Matthias Strolz bekräftigte Prognose, dass angesichts des politischen Islam ein Bürgerkrieg drohen könnte, sorgt innenpolitisch für Nachbeben: Konkret führte Strolz im STANDARD-Interview dazu weiter aus: "Und wenn die Islamophobie durch die Rechten weiter so befeuert wird, läuft das mittelfristig auf eine brutale, blutige Auseinandersetzung hinaus."

Mit Strolz warnt schon der zweite Parteichef vor einem derartigen Szenario. Rückblick ins Jahr 2016: Damals hat FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, jetzt Vizekanzler, in einer "Rede zur Lage der Nation" von einem möglichen Bürgerkrieg gesprochen – und Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel zur "gefährlichsten Frau" für Europa ausgerufen.

Angesichts der jüngsten Wortmeldungen von Strolz erklärt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), bis vor kurzem Innenminister, dem STANDARD: "Ich halte die Wortwahl für nicht angemessen." Es gäbe "sicherlich große Herausforderungen im Bereich der Zuwanderung, die man auch offen benennen und lösen" müsse – "ganz klar". Sobotka hält als oberster Parlamentarier aber gleichzeitig fest: "Wir leben dennoch in einem der sichersten Länder überhaupt. Übertriebene Schreckensszenarien an die Wand zu malen nützt der sachlichen Debatte nicht und stiftet Verunsicherung." Deswegen appelliere er "hier auch an die Verantwortung des Abgeordneten".

Strolz, Klubchef der Neos, versicherte, einen differenzierteren Ansatz als Strache bei der Integration von Asylwerbern, anerkannten Flüchtlingen und Migranten zu vertreten – dazu unterstellte er "manchen" in der Koalition, "den Brand zu beschleunigen".

foto: apa/hochmuth "Ich halte die Wortwahl für nicht angemessen": Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) tadelt Neos-Chef Matthias Strolz.

Wegen des verschärften Kurses des Parteichefs, der bis dato heikle Themen von der pinken Mitgliederversammlung absegnen ließ, gibt es auch bei den Neos kritische Statements. Vizeklubchef Nikolaus Scherak, der Straches Wortwahl einst als Spiel "mit den dunkelsten Stunden von Österreich" gegeißelt hat, sagt zu Strolz' Angst vor einem Bürgerkrieg: "Der Begriff ist nicht passend." Er teile aber die Auffassung, dass neue Herausforderungen bei der Integration angesprochen werden müssen, Kurswechsel sieht er keinen.

foto: apa/hochmuth "Der Begriff ,Bürgerkrieg' ist nicht passend. Aber Integrationsprobleme müssen wir ansprechen": Neos Vizeklubchef Nikolaus Scherak

Kettenriss oder Kurswechsel

Ähnlich Integrationssprecherin Stephanie Krisper: "Ich würde dieses Wort nicht verwenden", erklärt sie – weil damit ein konstruktiver Weg beim Lösen der Probleme schwer möglich sei. Wohl aber sei eine Debatte über Parallelgesellschaften nötig – auch wenn sie dabei lieber den Fokus auf bessere Integration plus Chancengerechtigkeit richten würde.

foto: apa/punz "Ich würde dieses Wort nicht verwenden. Das ist kein konstruktiver Weg": Stephanie Krisper, Asylsprecherin der Neos

Salzburgs Neos-Frontmann Sepp Schellhorn, auch Wirtschaftssprecher der Partei und Befürworter gelegentlich überspitzter Formulierungen, meint: "Strolz ist die Kett'n g'rissen" – das sei ihm selbst auch schon passiert. Er habe keine Freude, wenn von der Regierung rund um Ausländer ständig Angst geschürt werde – wie beim Ansinnen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), dass es eine berittene Polizei brauche. Im Großen und Ganzen teilt Schellhorn, der als Gastronom und Hotelier Geflüchtete ausbildet, die Auffassung seines Parteichefs, dass jene, die schon in Österreich sind, mit Nachdruck integriert werden müssen – und dass sie auch arbeiten sollen, damit sie nicht in den Islamismus abdriften.

foto: apa/neumayr "Matthias Strolz ist die Kett'n g'rissen – aber manchmal ist Überspitzung erlaubt": Sepp Schellhorn, pinker Frontmann in Salzburg



Angesichts der Politik von Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz, erklärte Strolz außerdem, sei Ex-Hofburg-Kandidatin Irmgard Griss trotz diverser ÖVP-Angebote nun lieber bei den Neos. Und das, obwohl ihr Kurz den zweiten Platz bei der Nationalratswahl, den Posten als Nationalratspräsidentin und ein Ministeramt offeriert habe. Ob die Justizsprecherin der Neos all das bestätigen könne? Griss: "Dazu sage ich nichts." Denn sie halte sich an die einst mit Kurz vereinbarte Vertraulichkeit von Gesprächen.

In ÖVP-Kreisen wiederum gilt als bekannt, dass Griss damals gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, den Posten der Justizministerin zu übernehmen. Neu sei, dass sie wegen des höchsten Amtes im Parlament gefragt worden sei. Man habe aber damals von sich aus "die Reißleine gezogen", weil Griss einen weicheren Asylkurs als die ÖVP vertrete habe, heißt es – und die frühere Höchstrichterin sei bekannt für ihre politische Eigenständigkeit, die sich kaum kontrollieren lasse.

foto: apa/hochmuth "Das ist möglich, wenn wir so weiterwurschteln und nichts tun – aber Eskalation ist abwendbar": Irmgard Griss, Justizsprecherin der Neos

Griss selbst erklärt zur Aufregung rund um Strolz' Aussagen diplomatisch: "Das ist vielleicht möglich, wenn wir so weiterwurschteln und nichts tun – aber Eskalation ist abwendbar." Sie plädiert daher für einen Mix aus einem "klaren Anforderungsprofil an jene, die gekommen sind", und mehr Offenheit der Bevölkerung "für die neuen Mitbürger". (Marie-Theres Egyed, Nina Weißensteiner, 28.4.2018)