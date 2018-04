TV- und Radiotipps für Sonntag, 29. April

Das Geheimnis der falschen Braut, Aus der Wiener Staatsoper: Andrea Chénier, Kleine Haie, ATV Aktuell: Die Woche, Mein bester Feind

Pressestunde Zu Gast ist Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, FPÖ. Die Fragen stellen Esther Mitterstieler (News) und Thomas Langpaul (ORF). Bis 12.00, ORF 2

Metropolis mit 1) Linz – Die einst staubige Stahlstadt erfindet sich neu. 2) Ausstellung Artistes & Robots im Grand Palais in Paris. 3) Dani Levy über seien iktionale 360 Grad-Serie Jerusalem: Glaube, Liebe, Hoffnung, Angst. 4) Pascal Haudressy und Kunst im digitalen Zeitalter. 5) Frank Schätzings Roman Die Tyrannei des Schmetterlings. 6) Künstliche Intelligenz – Traum oder Albtraum? Bis 17.30, Arte

Das Geheimnis der falschen Braut (F/I 1968, François Truffaut) Der Tabakpflanzer Louis heiratet auf La Réunion eine Frau, die er bisher nur aus Briefen kannte. Als diese sich kurze Zeit später mit seinem Geld davonmacht, beauftragt er einen Privatdetektiv mit der Suche nach ihr. Er findet sie, doch es ist alles anders wie es scheint. Mit Jean-Paul Belmondo und Catherine Deneuve. Bis 22.15, Arte

Aus der Wiener Staatsoper: Andrea Chénier Diesmal steht Umberto Giordanos Oper mit Jonas Kaufmann und Anja Harteros auf dem Programm. Regie führt Otto Schenk, das Wiener Staatsopernorchester spielt, Marco Armiliato dirigiert. Bis 22.35, ORF 3

Anne Will: Erst Macron, dann Merkel – wer hat mehr bei Trump erreicht? Bei Anne Will diskutieren darüber Peter Altmaier ( Bundesminister für Wirtschaft und Energie, CDU), Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen), Dieter Kempf (Deutsche Industrie), Christiane Hoffmann (Stellvertretende Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros) und John Kornblum (früherer US-Botschafter in Deutschland). Bis 22.45, ARD

Kleine Haie (D 1992, Sönke Wortmann) Der Film war für Jürgen Vogel so etwas wie sein Durchbruch. Es geht um drei junge Männer, die sich mit mehr oder weniger Interesse als Schauspieler versuchen wollen. Neben Jürgen Vogel spielen Kai Wiesinger, Armin Rhode, Gedeon Burkhard. Bis 23.20, 3sat

Im Zentrum Claudia Reiterer leitet die Diskussion zu einem aktuellen Thema.

Bis 23.05, ORF 2

ATV Aktuell: Die Woche Premiere des neuen Formats: Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek schauen auf die Ereignisse der (politischen) Woche zurück. "Wir sind ein bißchen wie Waldorf und Statler – nur eben zu dritt. Wir schauen zu, regen uns auf, lachen und lästern. Aber tief drinnen lieben wir das Theater, das man in unserem Fall Politik nennt", verspricht Knapp zum Start. Bis 22.50, ATV

Wiener Stadtgespräch Kerstin Jürgens spricht mit Peter Huemer über die Arbeit der Zukunft. Huemer ist eine deutsche Soziologin, seit 2008 Professorin an der Universität Kassel und forscht zu Fragen rund um den Wandel der Arbeitswelt. Dazu zählen die Digitalisierung, neue Arbeitsformen genauso wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Bis 00.00, Okto

Mein bester Feind (Ö 2011, Wolfgang Murnberger) Victor und Rudi sind langjährige Freunde Doch Victor landet im KZ, Rudi bei den Nazis. Als Rudi Victor aus dem KZ nach Berlin bringen soll, ändert sich alles. Der jüdische Gefangene wird zum SS-Mann und der Sturmbannführer zum KZ-Häftling. Mit Moritz Bleibtreu und Georg Friedrich. Bis 0.30, ORF 2