Wie sich männliche Pfeilgiftfrösche die besten Kinderstuben aussuchen

Österreichische Forscher stellten die kleinen Amphibien auf die Probe

Wien – Männliche Pfeilgiftfrösche der Art Allobates femoralis sind fürsorgliche Väter. Nachdem die Weibchen die Eier an Land abgelegt haben, transportieren die Männchen die geschlüpften Kaulquappen am Rücken zu weit verstreuten Wasserstellen im Regenwald. Die Tiere haben dabei ein erstaunliches Gedächtnis für gute Brutplätze, berichten österreichische Forscher im Fachjournal "Molecular Ecology".

Das Tümpelspiel

In ihrer aktuellen Arbeit haben die Wissenschafter um Eva Ringler vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien die Ablagestrategie und Entscheidungsmuster einzelner Frösche im Regenwald in Französisch Guyana untersucht. Sie siedelten dazu die Kaulquappen in einer zuvor nicht von diesen Fröschen besetzten Flussinsel in künstlichen Wasserstellen an. Mittels genetischer Analysen konnten sie dabei einzelne Tiere im Laufe ihrer gesamten Entwicklung verfolgen.

So konnten sie gezielt Entscheidungsmuster beim Ablegen der Kaulquappen untersuchen, etwa ob die Tiere das eigene Brutgewässer bevorzugen. Um herauszufinden, wie Frösche reagieren, wenn bestimmte Wasserstellen plötzlich nicht mehr vorhanden sind, entfernten die Forscher vor Beginn der folgenden Brutperiode die Hälfte der künstlichen Tümpel.

Es zeigte sich, dass die Pfeilgiftfrösche, die sich in ihrem Territorium oft um mehrere Gelege gleichzeitig kümmern müssen, lediglich am Beginn der Reproduktionsperiode ihre eigenen Brutgewässer bevorzugen. Sind aber bessere Optionen vorhanden, schwenken sie schnell um. Jene Männchen, deren Brut-Tümpel entfernt wurden, präferierten zwar tendenziell Wasserstellen in Richtung ihres eigenen Heimatgewässers für die Ablage des Nachwuchses, können aber offensichtlich sehr flexibel auf die Veränderungen in der Umwelt eingehen.

Bloß keine Libellenlarven als Nachbarn

Eine essenzielle Rolle spielt auch die Einschätzung der Qualität der Wasserstelle. So beeinflusste vor allem das Vorkommen von Libellenlarven, den wichtigsten Fressfeinden der Kaulquappen, die Auswahl. Die Pfeilgiftfrösche können diese Gefahr erkennen und legen ihren Nachwuchs dort nicht ab. "Sie fällen damit ihre Entscheidung direkt vor dem angestrebten Ablageort", so Ringler. Eine geringe Zahl an Libellenlarven wurde jedoch toleriert, wenn im Gegenzug die Wasserstellen sehr nahe zu den Territorien der Männchen lagen.

Die räumliche Nähe dürfte also ein weiterer wichtiger Entscheidungsfaktor bei der Auswahl der geeigneten Wasserstelle sein. Hintergrund ist das ausgeprägte Territorialverhalten der Tiere, die ihr Gebiet vehement gegen andere Männchen verteidigen. "Wenn der Transport der Kaulquappen zu viel Zeit in Anspruch nimmt, erhöht sich die Gefahr eines Gebietsverlustes und auch des Nachwuchses, da Gebietseroberer zu kannibalistischem Verhalten neigen", so Ringler. Trotzdem nehmen die Männchen auch weitere Strecken in Kauf, wenn sie damit Wasserstellen mit Räubern vermeiden können.

Flexibilität und gutes Gedächtnis

In der Studie zeigte sich auch, dass Wasserstellen durchaus von verschiedenen Fröschen genutzt werden. Die Anzahl bereits abgelegter Kaulquappen in einer Wasserstelle scheint sogar ein Signal für deren Qualität zu sein.

Für Ringler folgen die Frösche einerseits klar definierten Entscheidungsmustern, können sich aber auch veränderlichen Gegebenheiten in ihrem Lebensraum flexibel anpassen. Dabei hilft den Tieren ein sehr gutes Ortsgedächtnis und das Erkennen möglicher Gefahren für ihren Nachwuchs durch Räuber. (APA, red, 30. 4. 2018)