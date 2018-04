Youtuber: Die Buchbranche staunt Bauklötzchen

Youtuber entdecken den analogen Buchmarkt. Auf der "Spiegel"-Bestsellerliste befindet sich einer von ihnen auf den vordersten Plätzen. Auch Österreicher mischen bei dem Geschäft kräftig mit. Fanbindung lautet das Zauberwort

Wien – "Es ist schon so lange her....und immer noch mein Lieblingsprojekt <3", trauerte Anfang dieser Woche jemand in einem Posting. Vor über einem Jahr hat der Youtuber Paluten sein Spiel Minecraft Freedom, ein sogenanntes "Let's Play", auf der Videoplattform beendet. Ein "Let's Play" ist, wenn einer ein Computerspiel spielt, dieses aufgeregt kommentiert und per Video andere zuschauen lässt. 1,5 Millionen Menschen haben bis heute besagtes Video gesehen.

Solche Fans kann man sich nur wünschen, sind Sie doch die perfekte Voraussetzung für das, was Paluten Ende März getan hat: Er hat ein Buch veröffentlicht, das die digitale, aus klobigen, bauklötzchenartigen Blöcken aufgebaute Minecraft-Welt analog fortsetzt. Das 160-Seiten-Werk schoss direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, dann rutschte der Band auf den fünften Platz, stieg aber wieder auf den zweiten auf.

Über den Inhalt lohnt es sich nicht, viele Worte zu verlieren. "Es war ein herrlicher Tag in der Welt von Freedom. Ein paar Sonnenstrahlen kitzelten Paluten an der Nase, und draußen krächzten die Chocobos um die Wette." Ein Chocobo ist ein gefiederter Fantasy-Charakter. Mit der Idylle ist dann aber bald Schluss. Sprachlich orientiert sich die Geschichte am Kinderbuch, ist reich illustriert und kostet nicht mehr als eine Handvoll Süßigkeiten.

Welt der gedruckten Bücher

Paluten, bürgerlich Patrick Mayer, aus Hamburg und 30 Jahre alt, ist nicht der erste Youtuber, der auch in der Welt der gedruckten Bücher Erfolge feiert. Aber dank ihm geht das Phänomen gerade durch die Feuilletons. Das hat einen Grund: Bestsellerlisten sind keine 1:1-Abbildung der Verkäufe, sie werden von den Erstellern kuratiert. Palutens Die Schmahamas-Verschwörung ist als Roman deklariert, also für die Belletristik-Hitliste relevant. Bisherige Youtuber-Bücher fielen aber oft durch das Genreraster. Sie rangieren meist zwischen Ratgeber und Mitmachheft, geben Anleitung zum Schminken oder Glücklichsein.

Voriges Jahr veröffentlichte Michael Buchinger Der Letzte macht den Mund zu. Der 25-Jährige zählt mit 150.000 Abonnenten zu den erfolgreichsten heimischen Youtubern, jeden Monat betet er online seine Hassliste von Dingen herunter, die er nicht mag. Im Buch teilt er Lebensweisheiten. Sein Verlagshaus Ullstein hat sich Youtuber fix ins Programm geholt.

michael buchinger

Youtuber haben Kundenstock

Was macht sie so interessant? Während konventionelle Schriftsteller Verlage fürs Marketing brauchen, erledigt sich bei Youtubern das Marketing quasi von selbst. Den Kundenstock haben sie schon, und sie kennen ihn zudem sehr genau, wissen, was ihn interessiert. Klickzahlen lügen nicht. Man kann diese Zielgruppe infolge mit Inhalten ganz gezielt ansteuern. Youtuber gelten ihren Fans überdies als authentisch. Der Erfolg am Markt ist von vornherein sicher. Das haben als Erste Konzerne erkannt, die Youtuber zu Produkttestern gemacht haben. Noch vor Büchern haben Youtuber aus dieser Erfahrung heraus selbst Kosmetiklinien geboren.

Auch beim Fischer-Verlag hat man das erkannt. Youtuber LeFloid hat dort Wie geht eigentlich Demokratie veröffentlicht. "Wir kontaktieren die Künstler direkt oder über ihre Agenturen", sagt Ulrike Metzger, die bei Fischer die Sparte Kinder- und Jugendbuch leitet, zum Standard. "Zumeist haben wir auch schon eine Buchidee im Kopf." Die Verkaufszahlen seien im Vergleich zu konventionellen Büchern "gleichauf und sehr gut". Man will das Segment "auf jeden Fall" ausbauen.

"Für Social-Media-Influcencer"

Ganz auf Youtuber spezialisiert hat sich der Verlag Community Editions. Betrieben wird das extra "für Social-Media-Influencer" gegründete Haus von Bastei Lübbe, der Verlagsgruppe Vemag, die ihre Erzeugnisse sonst in Supermärkten vertreibt, und Christoph Krachten, der das Youtuber-Treffen Videodays leitet. So verschmelzen Know-how aus Print, Vertrieb und Online zum allseitigen Nutzen.

"Zum einen hat das Start-up zum Ziel, ein junges Publikum wieder näher an das Medium Buch heranzuführen", erklärte Bastei Lübbe beim Zusammenschluss. "Zum anderen wollen wir Trendsettern, die meist nur digital aktiv sind, Bücher als zusätzliches Vertriebsmedium erschließen, um die Bandbreite und Zielgruppe der Digital-Influencer zu verbreitern." Influencer sind Menschen mit vielen Followern.

Community Editions verlegt neben Paluten ein weiteres österreichisches Erfolgsbeispiel: Spring in eine Pfütze. Bunte Ideen für jeden Tag der Youtuberinnen Viktoria Steiner und Sarina Hütter hat sich zigtausende Male verkauft. Anfang Mai erscheint der Folgeband. Man findet darin Seiten, um Gutscheine, die man einlösen will, zu sammeln oder eine Einkaufsliste aufzuschreiben, "damit du beim nächsten Shopping nichts vergisst". Die online als "ViktoriaSarina" bekannten Grazerinnen haben es durchschaut: Man kann das Buch vom Kultur- zum Konsumgut machen, vom ideell nützlichen zum besitz- und brauchbaren Ding.

Gedrucktes Buch ist Prestigeprojekt

Die Idee, die bunten Weiten des Internets analog anzubieten, ist auch für Youtuber naheliegend. Für viele ist das gedruckte Buch ein Prestigeobjekt, aber auch eine Zweitverwertung. Hinein finden in der Regel Inhalte, die bereits fertig vorliegen. Ein Verlag muss diesen bloß ein Layout geben. Wobei die Youtuber jeweils stark involviert seien, so Metzger: "Sie sind bei jedem Schritt dabei, tragen sehr viel zum Thema Design, Ausstattung, Aufmachung bei. Meistens sind sie richtige Marken." Solche Projekte ließen sich auch schneller umsetzen als konventionelle Bücher. Nur der Fall Palutens war aufwendiger: Die Geschichte wurde von einem Co-Autor geschrieben, Paluten hat lediglich die Ideen geliefert – und seine 2,7 Millionen Zuschauer starke Internetgefolgschaft.

Warum werden derart viele Bücher gekauft? Christoph Krachten von Community Editions: "Wir treffen da den Nerv einer riesigen Fangemeinde, die etwas Bleibendes von ihren Idolen in den Händen halten will." Befriedigt wird aber auch das Verlangen, alles vom eigenen Idol zu besitzen.

Die Buchhandlungen sind voll, wenn die Youtuber zu Lesungen und Signierstunden kommen. Die Leser stört es nicht, wenn Community Editions in seinen Druckwerken informiert: "Die Inhalte dieses Buches sind von Autoren und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden." Literatur klingt anders. (Michael Wurmitzer, 29.4.2018)