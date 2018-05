Song-Contest-Quiz: Was wissen Sie über den ESC?

Zwölf Fragen zum größten Singspektakel der Welt – erreichen Sie die berühmten Douze Points?

Die schönste Zeit des Musikjahres ist gekommen: 43 Länder aus mehr oder weniger Europa – looking at you Australien – schicken mehr oder weniger gelungene Songs in die Arena der gesanglichen Hunger Games. Über die Halbfinale qualifizieren sich 20 Songs für den großen Showdown am Samstag, wo sie auf die Big Five und den Sieger vom Vorjahr, Portugal, treffen.

Das südeuropäische Land trägt in diesem Jahr den Song Contest zum ersten Mal aus. 2017 beendete Luísa Sobral in Kiew mit der ruhigen Nummer "Amar pelos dois" nach 53 Jahren die historisch längste Durststrecke eines Landes ohne Sieg in der ESC-Geschichte.

Sind Sie ESC-Experte?

Welches Land am Samstag an der Spitze stehen wird, ist völlig offen. Als großer Favorit geht zwar Israel ins Rennen, doch der Song Contest ist bekannt dafür, in seiner 62-jährigen Historie Favoriten sterben zu lassen. Und Sie? Werden Sie am Ende des Quizzes an der ESC-Spitze stehen? Testen Sie Ihr Song-Contest-Wissen in unserem Quiz! (rec, 9.5.2018)