Rapid peilt in Graz Angriff auf Platz zwei an

Sturm baut vor "Highlight" auf Cup-Sieg, Hierländer: "Sind gut gerüstet" – Wiener halten bei fünf Ligasiegen in Folge

Graz/Wien – Nach fünf Ligasiegen in Folge hat Rapid Blut geleckt. Im Schlagerspiel der Fußball-Bundesliga am Wochenende wollen die Wiener am Sonntag (16.30 Uhr/live ORF eins, Sky) auch bei Sturm Graz das Maximum holen. Mit einem Erfolg in der Merkur Arena würde Rapid dem Tabellenzweiten bis auf zwei Zähler nahe rücken und sich die Chance auf den Startplatz in der Champions-League-Qualifikation eröffnen.

Sturm will den Kontrahenten fünf Runden vor Saisonende deshalb möglichst auf Distanz halten. Im jüngsten Cup-Duell vor gerade einmal eineinhalb Wochen setzten sich die Steirer im Halbfinale ebenfalls vor heimischer Kulisse mit 3:2 nach Verlängerung durch. Zu Hause sind die "Blackys" gegen Rapid schon vier Pflichtspiele ungeschlagen. Klar ist aber auch eines: Gewinnt Sturm die Nachmittagspartie nicht, hat der überlegene Spitzenreiter Salzburg am Abend bei Schlusslicht St. Pölten die Möglichkeit, die Titelverteidigung vorzeitig zu fixieren.

"Die Spiele gegen Rapid sind Highlights. Wir sind gut gerüstet und wollen unseren Platz absichern", sagte Stefan Hierländer vor dem Liga-Hit. Das Duell mit den Hütteldorfern könnte mit Blick auf den Vizemeistertitel "schon entscheidend sein", sagte der Neo-Teamspieler, der am Freitag bei Sturm bis 2021 verlängerte. 14.000 Karten wurden bis Freitagmittag für die Partie abgesetzt, es darf wie im Cup mit einem vollen Haus gerechnet werden.

Während Sturm beim 1:2 auswärts gegen den WAC zuletzt einen Ausrutscher produzierte, gelang Rapid mit einem 4:1 gegen die Admira ein Favoritensieg. Sechs Ligasiege in Folge haben die Grünweißen in einer Saison zuletzt unter Peter Pacult 2008/09 (3. bis 8. Runde) angeschrieben. Goran Djuricin könnte mit seinem Team diese Marke am Sonntag erreichen. Der 43-Jährige konnte sich diese Woche bereits freuen. Seine Vertragsverlängerung dürfte laut Medienberichten beschlossene Sache sein und in Bälde fixiert werden.

Djuricin ließ keine Zweifel daran, dass Rapid in Liebenau voll auf Sieg spielen wird. "Wir können die Grazer auf alle Fälle unter Druck setzen, mit drei Punkten wäre der von vielen für Sturm schon sicher geglaubte zweite Platz doch noch ernsthaft in Gefahr", verlautete er. Das Selbstvertrauen in seiner Mannschaft sei durch den jüngsten Erfolgslauf groß. "Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen", sagte Djuricin. Auch, um selbst den LASK auf Distanz zu halten. Die formstarken Linzer haben als Tabellenvierter nur einen Zähler Rückstand auf Rapid.

Der gebürtige Steirer Thomas Murg sah im LASK ebenfalls einen hartnäckigen Verfolger, wollte den Blick aber nach vorne richten. "Sollte uns der angestrebte Sieg am Sonntag gelingen, wird es noch einmal richtig spannend im Kampf um Platz zwei", meinte der 23-Jährige, der auf einen wichtigen Mitspieler verzichten muss. Linksverteidiger Boli Bolingoli fällt mit einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk möglicherweise bis Saisonende aus.

Aufpassen wollen die Rapidler auf die schnellen Offensivkräfte des Gegners. Dies haben aber auch die Grazer, die weiter Marvin Potzmann (Sprunggelenksverletzung) vorgeben müssen, vor. Trainer Heiko Vogel kündigte an, die Lehren aus dem Cup-Fight gezogen zu haben. "Wir können wieder eine tolle Fußballkulisse erwarten, die an das Pokalspiel anschließen wird. Für ein Fußballfest ist gesorgt", sagte der Deutsche. Druck verspüre er nicht. "Auch dann nicht, wenn wir als Verlierer vom Platz gehen sollten." Und ohnedies: "Wenn durch Druck Spannung entsteht, ist das auch schön." (APA; 27.4.2018)

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien (Graz, Merkur Arena, Sonntag 16.30 Uhr/live ORF eins und Sky, SR Schüttengruber). Bisherige Saisonergebnisse: 2:1 (a), 0:0 (h), 1:1 (a).

Sturm: Siebenhandl – Koch, Spendlhofer, Maresic, Hierländer – Röcher, P. Zulj, Jeggo, Jantscher/Huspek – Alar, Eze

Ersatz: Schützenauer – Schulz, Schoissengeyr, Schrammel, Lovric, Schmerböck, Edomwonyi

Es fehlen: Potzmann (Sprunggelenk), Zulechner (im Aufbautraining)

Fraglich: Jantscher, Edomwonyi (beide muskuläre Probleme)

Rapid: Strebinger – Thurnwald, M. Hofmann, Galvao, Auer – Ljubicic, Schwab – Schaub, Murg, Ve. Berisha – Schobesberger

Ersatz: Knoflach – Pavelic, Sonnleitner, Petsos, S. Hofmann, Kvilitaia, Mujakic

Es fehlen: Bolingoli (Bänderriss im Sprunggelenk), Joelinton (Außenband-Einriss im Knie), Dibon, Szanto, Mocinic (alle rekonvaleszent/im Aufbautraining)