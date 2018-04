TV- und Radiotipps für Samstag, 28. April

Everest, The Fast and the Furious, Findet Nemo, Salami Aleikum, Scarface und Mario Adorf als Karl Marx

20.15 EISIGER TOD

Everest (USA/GB 2015, Baltasar Komákur) 1996 kommen zwölf Bergsteiger auf dem höchsten Berg der Welt ums Leben. Die Geschichte einer Katastrophe, die sich wahrscheinlich nicht verhindern ließ, schrieb der Journalist Jon Krakauer auf. Das Buch diente diesem monumentalen Schaustück als Vorlage, das seine ganze Wirkung freilich nur in 3D entfaltet. Bis 22.10, SRF zwei

20.15 BLEIFÜSSE

The Fast and the Furious (USA 2001, Rob Cohen) In Los Angeles liefert sich Autofreak Dominic Toretto (Durchbruch für Vin Diesel) mit seiner Gang verbotene Rennen, bis der Asphalt glüht. Cop Brian (Paul Walker) rast zwecks Ermittlung fleißig mit und verliebt sich glatt in Dominics Schwester. Dünne Story, dafür spannend und actionreich. Bis 22.20, Puls 4

20.15 DOKUDRAMA

Der Mann mit dem Rauschebart ist ein alter Bekannter: Mario Adorf schlüpfte in die Rolle von Karl Marx, dem Arte heute, Samstag, zum 200. Geburtstag ein Dokuporträt mit Spielszenen widmet. Die Handlung des Films von Christian Twente setzt 1882 im Sterbejahr von Marx ein und führt nach Algier, wohin sich der Denker im Alter von 64 Jahren zurückgezogen hatte, um sich von mehreren schweren Krankheiten zu erholen. Rückblenden zeigen einen getriebenen Bildungsbürger, der für seine Ideen erbittert gehasst wurde. Biografen, Historiker und Finanzfachleute kommentieren. Ein Lehrstück im besten Sinne. Bis 21.45, Arte

20.15 WASSERSPASS

Findet Nemo (Finding Nemo, USA 2003, Andrew Stanton, Lee Unkrich) Zur Einstimmung auf den Kinostart von Findet Dorie kommende Woche gibt es noch einmal das Abenteuer vom verlorenen Clownfisch. Großer Erfolg des Pixar-Studios, die deutsche Stimme des lustigen Kerlchens gehört Christian Tramitz. Bis 22.00, Disney

22.45 DENKSPORT

Precht: Verschwörungstheorien Die erste Mondlandung hat nie stattgefunden, 9/11 war das Werk der CIA, und Kondensstreifen vergiften uns. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur – vor allem im Netz. Warum suchen immer mehr Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Das will der Philosoph Richard David Precht vom Physiker, Philosophen und ZDF-Moderator Professor Harald Lesch wissen. Bis 23.30, 3sat

22.50 TYPISCH PERSISCH

Salami Aleikum (D 2009, Ali Samadi Ahadi) Der Deutsch-Iraner Mohsen (Navid Akhavan) soll die elterliche Schlachterei retten und findet sich kurz nach der Wende in der ostdeutschen Provinz wieder. Sein Vater (Michael Niavarani) hält ihn für einen Versager, aber dann begegnet Mohsen seiner Traumfrau – die ist Vegetarierin und einen guten Kopf größer als Mohsen. Multikulti-Spaß. Bis 0.20, ORF 1

0.25 MAGAZIN

Kurzschluss Beiträge im Kurzfilmmagazin: 1) Short Cuts – Die Nacht des Jägers. 2) Kein K.O.: Kurzfilm von Xavier Sirven. 3) Das erste Mal – Valérie Donzelli. 4) Die Lektion: Kurzfilm von Tristan Aymon. 5) Der Gefängniswächter: Animationsfilm von Héloïse Ferlay. 6) Unter der Lupe – Auf der Lauer. Bis 1.25, Arte

1.00 KARRIEREAUFSTIEG

Scarface (USA 1983, Brian De Palma) Brian De Palmas Remake des Howard-Hawks-Gangsterklassikers wurde seinerzeit nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Zu Unrecht, denn De Palma gelang es, das 30er-Jahre-Milieu des Originals auf intelligente Weise in die 80er zu verpflanzen. Nunmehr regieren Drogenhandel und Prostitution die Unterwelt, und der Gangster (Al Pacino), dessen Aufstieg und Fall wir erleben, ist kein Italoamerikaner mehr, sondern ein kubanischer Flüchtling. Neben Pacino beeindruckt in diesem kleinen Meisterwerk Michelle Pfeiffer in ihrer ersten großen Rolle. Bis 3.25, ZDF