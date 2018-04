Zehn der besten Serienhackler

foto: orf

Edmund Sackbauer Von 1975 bis 1979 flogen in Wien-Favoriten die Fetzen. Mundl, Elektriker, Choleriker und Alkoholiker, war als Ehemann und Familienvater mäßig begabt, im Beruf stets einsatzbereit. Als er trotzdem in die Arbeitslosigkeit rutschte, behalf er sich mit erhöhten Mengen von Hopfen und Malz und wendete eine Praktik an, die heute als bestes Mittel gegen Burnout gilt, nämlich seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Mundl-Erfinder Ernst Hinterberger wühlte mit seinem aufbrausenden Arbeiterhelden das verhätschelte TV-Publikum auf und konfrontierte es mit endgültigen Wahrheiten: "Mei Bier is' ned deppert!"