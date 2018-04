Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl genervt

Österreicher zur Trainer-Diskussionen: "Unmögliches Prozedere"

Leipzig – RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl ist von den andauernden Spekulationen um seine Zukunft genervt. Obwohl der 50-jährige Steirer in der Endphase der deutschen Fußball-Bundesliga alle Vertragsverhandlungen mit seinem Verein ruhen ließ, taucht sein Name immer wieder auf. Dabei läuft Hasenhüttls Vertrag in Leipzig noch bis 2019, und er hat bereits signalisiert, vorzeitig verlängern zu wollen.

"Wenn Frankfurt jetzt einen Trainer holt, dann werde ich wahrscheinlich bei dem Verein, wo der Kandidat weggegangen ist, auch noch Trainer sein. Ich finde es im Moment wirklich bedenklich, dass – egal, wo irgendein Trainerposten frei ist – alle möglichen Kandidaten immer wieder gespielt werden", sagte Hasenhüttl am Freitag vor dem Sonntag-Spiel beim 1. FSV Mainz 05.

Er wolle sich auch nicht zu anderen Clubs äußern. "Ich werde jetzt und auch in Zukunft nicht Vereine bewerten. Ich war vor zwei Wochen gleichzeitig Bayern- und Dortmund-Trainer", meinte er. Zugleich bezeichnete Hasenhüttl die Spekulationen im Trainer-Geschäft als "unmögliches Prozedere", das man wirklich abstelle solle. (APA; 27.4.2018)