Chinesischer Smartphone-Markt gibt überraschend stark nach

Minus von 21 Prozent bei Neuverkäufen im Vergleich zum Vorjahr – Suche nach den Ursachen

Dass sich die Zeiten des weitgehend ungebremsten Wachstums am Smartphone-Markt langsam ihrem Ende zuneigen, zeichnet sich schon seit längerem ab. Und doch kommen die aktuellen Zahlen der Marktforscher von Canalys einigermaßen überraschend – vor allem in dieser Ausprägung.



Zahlen

In China sind im ersten Quartal 2018 erheblich weniger Smartphones als im Vorjahresquartal verkauft worden. Canalys spricht hier von einem Minuten von 21 Prozent im direkten Vergleich. Das hat Auswirkungen auf das Geschäft praktisch aller am chinesischen Markt starken Hersteller.

Besonders hart trifft dies unter anderem Samsung, das nur mehr halb so viele Geräte wie im Vorjahr in China verkauft hat. Doch auch andere Unternehmen wie Meizu, Oppo und Vivo müssen deutliche Verluste hinnehmen. Marktführer Huawei darf sich hingegen über ein sanftes Plus von zwei Prozent freuen.

Xiaomi

Die einzige wirklich Ausnahme von diesem Trend bildet Xiaomi: Das Unternehmen konnte seine Absätze in China im Jahresvergleich um 37 Prozent steigern. Dies allerdings zu einem guten Teil mit Geräten, die im untersten Preissegment (unter 160 US-Dollar) angesiedelt sind.

Ursachensuche

Eine einfache Antwort auf die Gründe für diesen starken Rückgang kann Canalys in seiner Analyse nicht bieten. Man geht allerdings von einer gewissen Sättigung einher, zudem habe der starke Wettbewerb dazu geführt, dass alle von einander kopieren, und eine Vielzahl von kaum mehr überschaubaren Geräten anbieten. Dies werde mittelfristig auch zu einer Bereinigung im lokalen Markt führen, da nur große Hersteller dieses Tempo auf Dauer mithalten können, zeigen sich die Marktforscher überzeugt. (red, 27.4.2018)