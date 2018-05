Kulturprekariat: 1.000 Euro und ein Leben für die Kunst

In einem offenen Brief, der dem STANDARD übermittelt wurde , fordern die Betriebsräte der Albertina , des Belvedere , des Mumok, des Mak, der Nationalbibliothek und des Technischen Museums "anlässlich des ersten Mai" die Politik zu Verhandlungen auf. Medien, heißt es in dem Schreiben außerdem, würden sich für die Bundesmuseen einzig zur Event- und Wohlfühlberichterstattung" interessieren.

"Die Diskrepanz wird immer drastischer", meint Wolfgang Zinggl von der Liste Pilz. Es sei nicht nachvollziehbar, dass etwa die Direktorin des Technischen Museums "mehr verdient als der Bundeskanzler, doppelt so viel wie der Direktor des Louvre und dreimal so viel wie der Direktor des Deutschen Museums, während die restlichen Museumsmitarbeiter Reallohnbußen hinnehmen müssen und seit 17 Jahren auf einen Kollektivvertrag warten."

Die Einkommen der Künstler, darunter Musiker, Schriftsteller, Schauspieler, wurden hierzulande zuletzt 2008 erhoben. Damals verdiente der Durchschnitt gerade einmal 4.500 Euro pro Jahr aus künstlerischer Tätigkeit. Drei Viertel der Befragten müssen daher durch weitere Jobs aufstocken. Im Schnitt schaffen es die Künstler so auf knapp 1.000 Euro monatlich – ein Leben an der Armutsgrenze, trotz statistischer Wochenarbeitszeit von 50 Stunden.

Mit seinem Bild Der arme Poet stieß der Maler Carl Spitzweg bei seinen Zeitgenossen auf Unverständnis. Einem Künstler, dachte man 1839, gebühre nur dann ein öffentlicher Platz, wenn er triumphierend vom Marmorsockel herabblicke. Die ironische Darstellung vom erfolglosen Literaten, der in seiner schäbigen Dachstube einen Schirm braucht, um nicht nass zu werden, schien unwürdig. Bis heute hat sich an diesem Blick auf den Berufsstand wenig geändert. Das geflügelte Wort von der brotlosen Kunst wurde allenfalls romantisiert.

