Schwedische Popband Abba kündigt neue Songs an

Die Musiker gingen das erste Mal seit 35 Jahren ins Studio

Die schwedische Popband Abba hat am Freitag auf Instagram bekanntgegeben, dass sie erstmals seit 35 Jahren wieder neue Songs aufgenommen hat. Nach einem Tourprojekt entschieden sich die vier Bandmitglieder, wieder ins Studio zu gehen. "Wir hatten alle das Gefühl, dass das nach 35 Jahren Spaß machen könnte", hieß es.

"Es war, als wäre die Zeit stehengeblieben, und wir alle wären nur auf einem kurzen Urlaub gewesen", hieß es in der Erklärung. Einer der Songs – "I Still Have Faith In You" – soll im Dezember veröffentlicht werden.

❤️ A post shared by @ abbaofficial on Apr 27, 2018 at 4:11am PDT

(red, 27.4.2018)