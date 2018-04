Vergoldete Kabelstecker: Sind sie wirklich "besser"?

Sie sollen verbesserte Signalqualität und mehr Haltbarkeit liefern – ganz stimmt das nicht

Wenn man den Marketingprofis vieler Hersteller Glauben schenkt, sollen vergoldete Kabelanschlüsse für eine verbesserte Signalqualität sorgen und eine weitaus höhere Haltbarkeit aufweisen als die regulären, silbernen Varianten. Das soll ihren zum Teil weitaus höheren Preis rechtfertigen.

Ganz stimmt das nicht, wie das Computermagazin PCWelt aufklärt. Vergoldete Stecker haben nämlich keinerlei Einfluss auf die Qualität der digitalen Bild- oder Tonweitergabe. Somit gibt es bei der Qualität der Übertragung keinen Unterschied zu einem herkömmlichen, silbernen Stecker. Im Gegenteil, Gold leitet Elektrizität sogar schlechter als Kupfer – in der Praxis macht das aber kaum einen Unterschied.

Korrosion bei schlechten Bedingungen langsamer

Wohl stimmt allerdings die Behauptung, dass die goldene Variante eine höhere Beständigkeit hat. Das liegt daran, dass das Metall eine weitaus höhere Haltbarkeit als Silber oder Kupfer aufweist. Es korrodiert bei schlechten Umgebungsbedingungen langsamer und lohnt sich daher vielleicht auch in einem feuchten Raum. Nutzt man den Stecker aber in einem trockenen Zimmer, kann man sich, sofern sie teurer sind, auf die Marketingmasche verzichten und sich das Geld sparen – Nachteile hat man keine.

IT-Mythos

Mythen wie dieses gibt es in der IT-Welt zahlreiche. Nicht totzukriegen ist etwa auch die weit verbreitete Meinung, dass Akkus im Kühlschrank länger halten. "Unsere Laborergebnisse zeigten, dass Akkus im Kühlschrank ihre Ladung zwar weniger schnell verlieren, aber so gering, dass man von einem deutlich spürbaren Ladungsgewinn nicht sprechen kann", erläuterten Experten der Zeitschrift c’t in diesem Zusammenhang. "Das bestätigten auch über Monate geführte Messungen mit Notebook-Akkus. Hier brachte die Kühlung einen Vorteil von weniger als ein Prozent." (red, 27.4.2018)