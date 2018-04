Ihre Zukunft in der Medienbranche

Mit den Master Studiengängen Media- und Kommunikationsberatung, Digital Media Management und Wirtschafts- und Finanzkommunikation* bildet die FH St. Pölten Expertinnen und Experten in den Bereichen Kommunikation und Wirtschaft aus.

Dynamisch in der Marketingbranche

Das Masterstudium Media- und Kommunikationsberatung vermittelt umfassendes Know-how über die dynamische Marketing- und Werbebranche und bereitet so optimal auf eine Karriere in nationalen und internationalen Agenturen vor. Studierende können aus den Schwerpunkten Eventmanagement, Direkt Marketing, Public Relations und Werbung auswählen und eignen sich in diesen Bereichen vertiefendes Spezialwissen an. Durch Kooperationen mit namhaften Unternehmenspartnern wie etwa Casinos Austria, T-Mobile oder Falkensteiner Hotels setzen die Studierenden ihr theoretisch erworbenes Wissen anhand von Projekten in die Praxis um und knüpfen so bereits wertvolle Kontakte für eine Karriere in der Medien- und Marketingbranche.

Innovativ im Digital Business

Der Master Studiengang Digital Media Management stellt – neben wirtschafts- und kommunikationswissenschaftlichen Grundlagen – den Bereich Digital Business in den Fokus. Dies schließt sowohl die Entwicklung neuer digitaler Geschäfts und Erlösmodelle in allen Unternehmen, als auch die veränderten Rahmenbedingungen für Medienunternehmen im Speziellen ein. Die Studierenden erlangen vertiefendes Expertenwissen durch die Wahl von zwei der folgenden drei Module: Innovation & Business Development, Content Management und Marketing & Sales. Die Verbindung von Praxis und angewandter Forschung wird nicht nur gefördert, sondern auch aktiv gelebt: In Projekten werden methodisch gestützte Lösungen für Unternehmensprobleme erarbeitet. Das Studium bereitet optimal auf Führungspositionen im Bereich Digital Business sowie andere Funktionen innerhalb der TIME-Branche vor.

Kreativ in Financial Communications

Ab Herbst startet das Masterstudium Wirtschafts- und Finanzkommunikation* neu an der FH St. Pölten. Der praxisorientierte Studiengang bietet eine ganzheitliche Ausbildung für etablierte und neu aufkommende Felder der Wirtschafts- und Finanzkommunikation, indem er neben Wirtschaftsexpertise, Finanzmarktwissen, Kommunikations- und Medienkompetenz auch rechtliche und technologische Kenntnisse vermittelt. Studierende erlangen zudem Kompetenzen im Bereich der Datenvisualisierungen und setzen Schwerpunkte in den Bereichen Investor Relations (IR), Financial Reporting & Controlling sowie Data & Financial Journalism. Durch einen stark praxisorientierten Zugang bildet der Studiengang bestens für Tätigkeiten in der Finanzwirtschaft aus.

Hoher Praxisbezug, berufsfreundliche Organisation

Die Master Studiengänge zeichnen sich neben der intensiven Praxisorientierung durch eine berufsfreundliche Organisationsform aus. Lehreveranstaltungen finden im Rahmen von Blockunterricht an jeweils drei Tagen pro Woche statt – so wird die Vereinbarkeit von Studium, Familie und nebenberuflicher Tätigkeit bestmöglich unterstützt. Nach vier Semestern erlangen die Studierenden den Abschluss Master of Arts in Business (MA).

Nähere Inforationen zu Infoveranstaltungen und Bewerbungsfristen: www.fhstp.ac.at/dmw