IGGÖ: Kriegsspiele in Wiener Atib-Moschee waren Einzelfall

In keiner weiteren Moschee hätten ähnliche Vorgänge stattgefunden, sagt die Islamische Glaubensgemeinschaft. Eine erste Einschätzung durch das Kultusamt folgt kommende Woche

Wien – Rechtzeitig mit Ablaufen des Regierungsultimatums am Freitag will die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) ihre Stellungnahme zu Kriegsinszenierungen mit Kindern in einer Atib-Moschee in Wien übermitteln. Ein umfangreicher Bericht werde am Nachmittag versendet, kündigte Präsident Ibrahim Olgun an. Er versicherte, dass in keinen weiteren Moscheen ähnliche Vorgänge stattgefunden hätten.

Man habe alle Moscheen im Einflussbereich der IGGÖ überprüft, sagte Olgun. In keiner einzigen außer jener in der Dammstraße in Wien-Brigittenau habe eine derartige Veranstaltung stattgefunden. Die "ausführliche Stellungnahme" an das zuständige Kultusamt umfasst laut dem IGGÖ-Präsidenten neun Seiten und zehn Beilagen. Die von Kultusminister Gernot Blümel (ÖVP) gestellte Frist zur Übermittlung läuft bis Freitagmitternacht.

Lokalaugenschein

Bereits vergangene Woche war Olgun persönlich zur Einvernahme im Kultusamt erschienen. Der für die Atib-Moschee zuständig gewesene Imam ist seither suspendiert und musste auch das Land verlassen. Insgesamt wurden vom Kultusamt 25 Personen geladen, drei Einvernahmen seien bisher durchgeführt worden, hieß es aus Blümels Büro. Auch ein Lokalaugenschein in der Moschee und ein Gespräch mit der Bürgerinitiative Dammstraße hätten stattgefunden.

Im Kultusamt wurde die Stellungnahme am frühen Freitagnachmittag noch erwartet. Für den Fall einer Verspätung wurde eine Nachfrist mit 4. Mai gesetzt. Danach steht die Auswertung der Stellungnahme sowie der Ergebnisse der Einvernahmen, Lokalaugenscheine und sonstigen Erhebungen an. Eine erste Einschätzung des Kultusamts soll es bis Ende kommender Woche geben. (APA, 27.4.2018)