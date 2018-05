Was ist das Anstrengendste am Kinderhaben? In einem Satz!

Kinder um sich zu haben ist oft sehr schön und lustig, aber es gibt auch die herausfordernden und zermürbenden Phasen im Leben mit Kind. Beschreiben Sie in einem Satz, was für Sie das Anstrengendste am Kinderhaben ist

Schlaflose Nächte, kranke Kinder, Trotzphase, Kindergeburtstagsfeiern, Lärm, pubertierende Teenager, Organisation des Familienlebens, Vereinbarkeit, wenig Zeit für sich und die Partnerschaft und schließlich die große Verantwortung, die man für ein Kind hat – all das macht Kinderhaben oft sehr anstrengend. Auch wenn man sein Kind über alles liebt und sich ein Leben ohne den kleinen Menschen nicht mehr vorstellen kann, gibt es im Leben einer Mama und eines Papas Momente, in denen man an seine eigenen Grenzen kommt. Eine Twitter-Userin berichtet, wie anstrengend es ist, immer ein Kind um sich zu haben:

K3 will abends nicht mehr ins Bett. Sitzt jetzt neben mir auf der Couch. Es ist so anstrengend 24 h mind. 1 Kind um sich zu haben.#twitterbeichte — Nicole (@mamavondreikids) April 5, 2018

In einem Satz!

Was ist für Sie das Anstrengendste am Kinderhaben? Wie schaffen Sie es, diese mühsamen Phasen durchzustehen? Im Forum können Sie Ihren Elternfrust loswerden! (haju, 2.5.2018)