E-Sports: 13-Jähriger wird "Fortnite"-Profi

Team Secret rekrutierte talentierten Briten "Mongraal" – Alter könnte jedoch zum Problem werden

Kurz nach dem fulminanten Start von "Playerunknown’s Battlegrounds" wagte sich auch Epic Games mit "Fortnite" ins "Battle Royale" Genre vor. Der Free2Play-Titel hat sich mittlerweile zu einem riesigen Erfolg entwickelt. Nach Angaben der Entwickler hat man mittlerweile 45 Millionen Spieler, von denen teilweise drei Millionen gleichzeitig online sind.

Die Beliebtheit schlägt sich auch auf anderen Plattformen nieder. Unter Youtube-Streamern ist das Game teilweise beliebter als Dauerbrenner "Minecraft". Das Spiel rückt auch immer mehr in den Blickpunkt von E-Sports-Mannschaften. Vor kurzem hat nun Team Secret sein vierköpfiges Profiteam für "Fortnite" vorgestellt. Mit dabei ist ein gerade einmal 13-jähriger Brite, berichtet Eurogamer.

team secret

Alter fiel beim Scouting nicht auf

Kyle "Mongraal" Jackson kommt aus dem Londoner Vorort Sidcup. Er spielt mit deutlich älteren Partnern aus Norwegen und Lettland zusammen. Diese sind zwischen 17 und 21 Jahre alt. Auf der Suche nach Verstärkung sei der Altersunterschied allerdings in keiner Weise aufgefallen, erklärt Teamchef John Yao.

"Was sofort aufgefallen ist, war, wie erwachsen er agierte und er klang genauso wie die anderen Leute", berichtet er über die Videos, die er gesehen hat. Man habe erst über einen Teamkollegen erfahren, dass er 13 sei. Dementsprechend benötigte Jackson die schriftliche Einwilligung seiner Eltern, um einen Vertrag mit Team Secret einzugehen.

Talentiert beim Bauen und Schießen

Der Teenager zeichnet sich mit eindrucksvollen Multitaskingfähigkeiten aus. Er ist in der Lage, gleichzeitig seine Gegner unter Kontrolle zu halten, während er Deckungen, Gebäude und Brücken konstruiert. Das Bau-Feature ist es auch, was ihn an "Fortnite" besonders fasziniert. Seine Videospielkarriere ist dabei noch gar nicht alt. Begonnen hat er sie mit neun Jahren mit dem alterstechnisch eigentlich unangemessenen "Call of Duty", ehe er mit Umweg über "H1Z1" schließlich zu "Fortnite" fand.

Dass er erst 13 Jahre ist könnte aber noch zu einem Hindernis werden. Bislang gibt es noch keine offizielle "Fortnite"-Profiliga. Die Ankündigung einer solchen durch Epic wäre angesichts des Hypes um das Spiel keine Überraschung. In solchen Bewerben liegt das Mindestalter üblicherweise aber über 13 Jahren. Als Beispiel genannt wird etwa "Overwatch". Wer hier professionell partizipieren will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. (red, 27.04.2018)