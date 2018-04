Kolba legt Klubvorsitz der Liste Pilz mit 31. Mai zurück

Brief an Nationalratspräsidenten und Parlamentsdirektion – Noch kein Nachfolger gefunden

Wien – Peter Kolba legt mit 31. Mai seine Funktion als Klubchef der Liste Pilz zurück. Ein diesbezüglicher Brief sei an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und die Parlamentsdirektion ergangen, verlautbarte er am Freitag. Ein Nachfolger sei noch nicht gefunden.

Kolba hatte schon zu Beginn seiner Amtszeit betont, die Funktion aus gesundheitlichen Gründen nur interimistisch zu übernehmen. Wer statt Kolba künftig Klubobmann der Liste Pilz sein soll, müssen die acht Abgeordneten in den kommenden Wochen entscheiden: "Da werden wir uns noch ein bisschen Zeit lassen."

Der ehemalige VKI-Konsumentenschützer und damalige Polit-Neuling hatte im November 2017, nach dem Einzug seiner Fraktion in den Nationalrat, die Obmannschaft übernommen. Damals hatte es zuerst geheißen, die Interimsphase werde bis Ende Jänner dieses Jahres dauern.

Nach wie vor ungeklärt ist auch, ob, wann und in welcher Funktion Listengründer Peter Pilz in den Nationalrat zurückkehrt. Der ehemalige Grüne will, wie er immer wieder betont, den Ausgang der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen sexueller Belästigung abwarten. Zudem ist noch kein Abgeordneter öffentlich bereit, für Pilz auf sein Mandat zu verzichten. (APA, 27.4.2018)