Europol: Schlag gegen IS-Propagandamaschine in mehreren Ländern

Kanäle der Terrormiliz in mehreren Ländern lahmgelegt

Den Haag – Die Polizeibehörden in den USA und in der EU haben in einer gemeinsamen Aktion die Propaganda-Kanäle der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" nach eigenen Angaben in mehreren Ländern lahmgelegt. Damit sei es gelungen, den "Propaganda-Möglichkeiten" des IS "einen schweren Schlag zu versetzen", erklärte Europol-Chef Rob Wainwright am Freitag in Den Haag.

Die Aktion richtete sich vor allem gegen die IS-Agentur AMAQ, die häufig Erklärungen der Organisation verbreitet. (APA, 27.4.2018)