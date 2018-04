Europol: Schlag gegen IS-Propagandamaschine in mehreren Ländern

Kanäle der Terrormiliz in mehreren Ländern wurden lahmgelegt

Den Haag – Die Polizeibehörden in den USA und in der EU haben in einer gemeinsamen Aktion die Propagandakanäle der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" nach eigenen Angaben in mehreren Ländern lahmgelegt. Damit sei es gelungen, den "Propagandamöglichkeiten" des IS "einen schweren Schlag zu versetzen", erklärte Europol-Chef Rob Wainwright am Freitag.

Die Aktion richtete sich vor allem gegen die IS-Nachrichtenagentur Amaq, die häufig Erklärungen der Organisation verbreitet. (APA, 27.4.2018)