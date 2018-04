Richtungsweisendes Titel-Fernduell zwischen Juve und Napoli

Turiner bei Inter und Neapolitaner bei Fiorentina vor schwierigen Auswärtspartien

Rom – Das Fernduell um den italienischen Fußball-Meistertitel geht am Wochenende in eine richtungsweisende Runde. Spitzenreiter Juventus Turin muss auswärts gegen Inter Mailand antreten, der einen Punkt zurückliegende Verfolger SSC Napoli bekommt es ebenfalls in der Fremde mit Fiorentina zu tun.

Nach dem Heim-0:1 gegen die Neapolitaner in der Vorwoche darf sich Juve am Samstag im Meazza-Stadion keinen weiteren Umfaller erlauben. "Die Niederlage hat wehgetan, aber wir hatten jetzt eine Woche Zeit, um wieder Energie zu tanken und uns auf dieses Finale vorzubereiten", sagte Trainer Massimiliano Allegri.

Juventus und Inter verbindet eine immense Rivalität – daher wäre es für die Mailänder umso verlockender, dem Rekordchampion die Chance auf den siebenten "Scudetto" in Folge zu vermasseln. "Doch es geht nicht nur darum, Juve zu stürzen. Wir haben unsere eigenen Ziele", betonte Trainer Luciano Spalletti.

Sein Club liegt derzeit an fünfter Stelle, hat allerdings nur einen Zähler Rückstand auf den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Die "Königsklasse" hat der Sieger von 2010 seit sechs Jahren nicht mehr erreicht. "Ich hoffe, die Fans kommen zahlreich ins Stadion und unterstützen uns in diesem wichtigen Match", meinte Spalletti.

So wie auf Juventus wartet auch auf Napoli am Sonntag ein unangenehmes Auswärtsmatch – was vor allem an Fiorentina-Trainer Stefano Pioli liegt. Der 52-Jährige gewann mit Lazio Rom im letzten Saisonspiel 2014/15 gegen die Süditaliener 4:2 und verhinderte damit einen Champions-League-Start der Neapolitaner. In der Saison 2010/11 siegte er mit Chievo Verona in beiden Serie-A-Partien gegen Napoli, im vergangenen Dezember erreichte Fiorentina unter Piolis Führung ein 0:0 in der Stadt am Vesuv.

Dennoch ist bei Napoli die Hoffnung auf den ersten Meistertitel seit 1990 so groß, dass sogar der lokale Flughafen einen Notfallplan entwickelt hat. Bei der Rückkehr nach dem 1:0 gegen Juventus Sonntagnacht hatten sich über 10.000 Fans beim "Aeroporto Internazionale di Napoli" versammelt, im Falle eines Sieges in Florenz könnten es noch mehr sein. Deshalb haben die Flughafen-Bosse Vorkehrungen getroffen, um die mögliche Begeisterung der Tifosi in geordnete Bahnen zu lenken. (APA, 27.4.2018)