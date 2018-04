Barcelona bei La Coruna vor Gewinn des Meistertitels

Ein Punkt gegen den Abstiegskandidaten reicht – Coach Valverde trotz bevorstehenden Doubles nicht unumstritten

Madrid – Der FC Barcelona kann am Sonntag einen Formalakt offiziell besiegeln. Den Katalanen reicht im Auswärtsspiel gegen Abstiegskandidat La Coruna bereits ein Punkt zum vorzeitigen Gewinn des 25. spanischen Fußball-Meistertitels. Lionel Messi und Co. könnten sogar schon vor dieser Partie als neuer Champion feststehen, sollten Real Madrid daheim gegen Leganes und Atletico Madrid bei Alaves nicht siegen.

Für Barca geht es nach dem in der Vorwoche eingefahrenen Cup-Triumph um das Double und damit auch um die Genugtuung, Real Madrid in der nächsten Runde am 6. Mai im Camp Nou als frisch gebackener Champion zu empfangen. Im Normalfall steht in Spanien die gegnerische Mannschaft für den neuen Meister in dessen erstem Spiel nach dem Titelgewinn Spalier, Real-Trainer Zinedine Zidane hat dies aber bereits abgelehnt.

Das dürfte der katalanischen Freude über die Rückeroberung der nationalen Dominanz keinen Abbruch tun. Im Vorjahr wurde zwar Real Meister, seit 2009 gingen allerdings sechs Titel an Barca und nur zwei an die "Königlichen", die mit 33 Meisterschaften auf Platz eins liegen.

Die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung verspielte der Champions-League-Semifinalist bereits im Herbst. Nachdem man Barcelona zum Saisonauftakt im Sommer zweimal im Supercup gedemütigt hatte, galt Real als klarer Meisterfavorit – und leistete sich danach einen Umfaller nach dem anderen.

Der Vizemeister der Vorsaison hingegen überwand die Turbulenzen nach dem Neymar-Transfer überraschend schnell. Neo-Trainer Ernesto Valverde reagierte auf den Abgang des Brasilianers mit einer System-Umstellung vom 4-3-3 auf ein 4-4-2. Dadurch wurde Barcelona deutlich stabiler, wie 19 Gegentreffer in 33 Liga-Partien sowie saisonübergreifend 40 Meisterschaftsspiele ohne Niederlage (Rekord) beweisen.

Allerdings ging damit auch eine gewisse Abkehr vom für Barca typischen spektakulären Offensivfußball einher, was für Unmut unter den Fans sorgte. Angezählt ist Valverde offenbar auch in der Chefetage – laut spanischen Medienberichten sollen die Clubbosse noch immer über das blamable Champions-League-Out gegen AS Roma erbost sein und einen Rauswurf Valverdes in Erwägung ziehen. Allerdings stellten sich die Spieler zuletzt klar hinter ihren Coach.

Während in Barcelona vor dem anstehenden Doublegewinn über eine Trainer-Entlassung diskutiert wird, müssen die beiden großen Rivalen ihre verkorkste nationale Saison auf internationaler Ebene retten. Deshalb werden Europa-League-Semifinalist Atletico und Champions-League-Halbfinalist Real an diesem Liga-Wochenende unmittelbar vor den Europacup-Rückspielen nur mit B-Mannschaften antreten. (APA; 27.4.2018)