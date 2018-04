Sonne sorgt am Samstag für Frühstart in Wiener Badesaison

17 Sommerbäder sperren schon am Samstag auf, neun Familienbäder folgen am 2. Mai. Das Schönbrunnerbad ist bereits geöffnet

Wien – Sonne von früh bis spät gibt es in den nächsten Tagen in fast alles Teilen des Landes – im Osten wird es durch Föhn besonders warm. Die Prognose sorgt dafür, dass die Städtischen Bäder in Wien den Badestart vorverlegen: Statt traditionell am 2. Mai kann bereits ab Samstag in den meisten Bädern geplantscht werden – und zwar bis zum 16. September, dann ist die Saison vorbei.

17 Bäder öffnen am Samstag, zwei Familienbäder am 2. Mai, nur das Familienbad im Schweizergarten kann man erst ab 3. Juli besuchen, dafür mit einigen Neuerungen. Neu hinzu kommt ab 5. Juli das Familienbad Einsiedlerpark, das derzeit in Margareten errichtet wird.

Schwimmkurse für Kinder

Der für die Wiener Bäder zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) läutete gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der MA 44, Hubert Teubenbacher, die Saison am Donnerstag im Schafbergbad ein, wo ein neuer Wasserspielgarten die Besucher erwartet.

Einen besonderen Fokus wolle man diesen Sommer auf die Sicherheit der Kinder legen, sagt Czernohorszky. "Wir möchten hier bei den Eltern mehr Bewusstsein schaffen und bieten aus diesem Grund heuer 27 verschiedene Schwimmkurse für Kinder an." Man ersuche die Eltern dringend, ihre Kinder nur mit ausreichenden Schwimmkenntnissen alleine ein Bad besuchen zu lassen, ergänzt Teubenbacher.

40 Sicherheitskräfte im Einsatz

Die Kurse werden in ausgewählten Hallenbädern in Kleingruppen mit bis zu sechs Kindern jeweils Samstag oder Sonntag um 10 oder 11 Uhr abgehalten und dauern neun Einheiten bis Ferienbeginn. In den Ferien selbst werden in elf Hallenbädern dreiwöchige Blockkurse angeboten. Start für alle Kurse ist am 12. Mai, ein Kurs kostet jeweils 100 Euro.

Das 2016 eingeführte Sicherheitskonzept der Bäder, das auf dem Einsatz von eigenem Personal basiert, werde außerdem fortgesetzt. Rund 40 besonders ausgebildete Sicherheitsfachkräfte ("First Responder") sind diesen Sommer im Einsatz.

Höhere Eintrittspreise

Die Eintrittspreise wurden erhöht: Für Erwachsene kostet der Eintritt 5,90 Euro statt 5,50 Euro, Jugendliche (Jahrgang 2000 bis 2003) zahlen 3,20 und Kinder (2004 bis 2011) zwei Euro. Seniorinnen und Senioren (1956 und älter) bezahlen 4,40 Euro. Der Preis für eine Monatskarte stieg von 22 auf 29,50 Euro. Grund dafür sei die Inflation beziehungsweise die Erhöhung des Umsatzsteuersatzes für Bäderbetriebe von zehn auf 13 Prozent.

Wie berichtet konnten erste Badefans bereits letzte Woche in die Saison starten – das privat geführte Schönbrunnerbad besuchten am vergangenen Samstag schon 2.000 Gäste. (red, 27.4.2018)