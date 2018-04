Verwirrung um mögliche Uber-Rückkehr am Freitag

Das Onlineportal oe24.at berichtet von einem Comeback am Freitag um 19 Uhr, eine Uber-Sprecherin bestätigt das nicht

Wien – Laut einem Bericht des Onlineportals oe24.at wird der Fahrdienstanbieter Uber schon am Freitag um 19 Uhr seine Dienste wieder aufnehmen. Uber soll seinen Fahrern mitgeteilt haben, dass sie ab Freitagabend wieder in Wien arbeiten können. "Der Neustart wird nach aktuellem Stand daher am Freitag, dem 27.4. um 19 Uhr stattfinden", heißt es in der Nachricht, die als Screenshot auf dem Nachrichtenportal zu sehen ist.

Eine Uber-Sprecherin dementiert die Meldung auf STANDARD-Anfrage. Man arbeite derzeit auf Hochtouren, um den Betrieb wieder aufzunehmen: "Sobald alles technisch gelöst ist, ist Uber wieder verfügbar." Nach jetzigem Informationsstand seien dafür jedoch noch einige Tage notwendig. Derzeit würden die Systeme so adaptiert, dass jene Punkte, die die einstweilige Verfügung betreffen, "gelöst" werden, so die Sprecherin. Nach einer Umstellung sollen die Systeme den Vorgaben der Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung entsprechen.

Einstweilige Verfügung gegen Uber

Der Taxidienst 40100 hatte am Wiener Handelsgericht eine einstweilige Verfügung gegen den kalifornischen Fahrtenvermittler beantragt – und am Mittwoch Recht bekommen. Uber stellte seine Dienste in Wien damit Mitte der Woche ein. Das Taxiunternehmen hat Uber wegen "Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß" geklagt. Nach Wiener Gesetz dürfen Taxifahrer jederzeit und überall Kunden aufnehmen, müssen aber einen fixen Tarif verrechnen. Mietwagen – wie Uber – sind nicht an dieses Gesetz gebunden und können ihre Preise selbst festlegen. (red, 27.4.2018)