Der Weg zum Handshake an der koreanischen Grenze

Der historische Moment war schon seit Tagen vorbereitet. Aber noch vor wenigen Monaten haben die wenigsten mit dem Treffen gerechnet

Seoul/Pjöngjang/Panmunjom – Es war halb drei Uhr nachts in Mitteleuropa, und früher Morgen an der Grenze Nord- und Südkoreas: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in trafen in Panmunjom aufeinander. Über einen grauen Betonklotz reichten sie sich die Hände, im Hintergrund die blauen Baracken des Grenzortes.

Zum ersten Mal seit dem Ende des koreanischen Kriegs (1950-53), also seit 65 Jahren, treffen Staatsoberhäupter der zwei Länder aufeinander.