Britische Abgeordnete nehmen Facebook-Vize in die Mangel

Der Technologie-Chef des sozialen Netzwerks muss sich vor dem britischen Parlament deutlich härteren Fragen als sein Chef im US-Kongress stellen

Der Auftritt von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress hat für großes Aufsehen gesorgt. Doch viel Neues gab es dabei nicht zu erfahren. Die Fragen der Abgeordneten waren teils oberflächlich, teils konnte Zuckerberg ihnen leicht ausweichen. Weniger Aufmerksamkeit gibt es für die Untersuchung des britischen Parlaments, obwohl dort Facebook deutlich härter in die Mangel genommen wird.

Brexit

Am Donnerstag musste sich etwa Facebooks Technologie-Chef Mike Schroepfer den Fragen der britischen Abgeordneten stellen. Dabei wurde etwa bekannt, dass die mit Cambridge Analytica verbundene Firma Aggregate IQ im Zuge der Brexit-Kampagne rund zwei Millionen Dollar für Werbung auf Facebook ausgegeben hat. Außerdem entschuldigte sich Facebook dafür, juristische Schritte gegen Berichte des Guardian angedroht zu haben.

Härtere Gangart



"Während die US-Senatoren als Technikfeinde verspottet werden, erarbeitet sich der britische Ausschuss einen Ruf für seine detaillierten Befragungen", kommentiert die New York Times. Die Unterschiede illustrieren, wie sich die Herangehensweise an Fehlverhalten von Tech-Firmen auf beiden Seiten des Atlantiks unterscheidet. Zwar gab es im US-Kongress durchaus kritische Wortmeldungen, konkrete Schritte gegen Datenmissbrauch blieben jedoch aus. In der EU tritt hingegen ab Ende Mai die Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die Nutzern deutlich mehr Rechte zugesteht.

EU-Parlament und Zuckerberg

Die britischen Abgeordneten arbeiten etwa mit Behörden und Politikern aus anderen EU-Mitgliedsländern zusammen. Das könnte auch den Grundstein für eine Untersuchung des EU-Parlaments legen. Offenbar ist Facebook-Chef Mark Zuckerberg mittlerweile bereit, sich einer Befragung durch EU-Abgeordnete zu stellen. (red, 27.4.2018)