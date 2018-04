Amadeus Awards: Bilderbuch und Wanda doppelt prämiert

Bei der Gala im Volkstheater war der Preisregen ziemlich gerecht verteilt – Pizzera & Jaus lieferten Album des Jahres, Lebenswerkpreis ging postum an Wilfried

Wien – Sie sind ihrer Favoritenrolle gerecht worden: Mit jeweils fünf Gewinnchancen sind Bilderbuch und Wanda in die 18. Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards gegangen, die Gala im Wiener Volkstheater haben die Bands Donnerstagnacht schließlich doppelt prämiert verlassen. Beim Album des Jahres mussten die heimischen Chartstürmer aber anderen Kollegen den Vortritt lassen.

Hier setzte sich das Duo Pizzera & Jaus durch und kann damit der Trophäe vom Vorjahr (Song des Jahres) einen Kompagnon ins Regal stellen. Die Auszeichnung gab es für das bereits mit Platin veredelte Debütalbum "Unerhört solide". Wanda sicherten sich wiederum den Song des Jahres ("Columbo") sowie den Preis in der Kategorie Pop/Rock. Ebenfalls zweifach auszeichnet wurden Bilderbuch, die als bester Liveact sowie für den besten Sound ("Magic Life") einen Amadeus entgegennahmen.

"Mir laungts"

Die weiteren Preise wurden unter den Nominierten aufgeteilt: Als Songwriter des Jahres stellte sich das Trio Folkshilfe inklusive des kürzlich ausgestiegenen Gitarristen Mathias Kaineder für die Single "Mir laungts" heraus, den FM4-Award erhielt die Indie-Band Farewell Dear Ghost. Ein Vorgänger in diesem Bereich, das Duo Leyya, konnte das Rennen um den Alternative-Preis für sich entscheiden, und auch in der Kategorie Electronic/Dance war ein Zweiergespann erfolgreich: Clemens Martinuzzi und Melanie Ebietoma, besser bekannt als Möwe, durften sich hier über eine Trophäe freuen.

Der mittlerweile in Berlin ansässige RAF Camora, im Vorjahr mit "Anthrazit" auf Platz 1 der Albumcharts, wurde bester Hip-Hop/Urban-Künstler und holte sich nach 2014 seinen zweiten Preis ab. Ebenfalls nicht zum ersten Mal wurden 5/8erl in Ehr'n im Rahmen des Amadeus prämiert – die Wiener Formation setzte sich heuer in der Kategorie Jazz/World/Blues durch. In Sachen Schlager/Volksmusik war es hingegen eine Angelegenheit für das Nockalm Quintett, für härtere Klänge wurden Kaiser Franz Josef (Hard & Heavy) ausgezeichnet. Und schließlich wurde der im Vorjahr verstorbene Wilfried Scheutz bei der von Conchita moderierten Gala postum für sein Lebenswerk geehrt.

Die Auszeichnungen im Überblick

Song des Jahres

"Columbo" von Wanda

Album des Jahres

"Unerhört solide" von Pizzera & Jaus

Liveact des Jahres

Bilderbuch

Songwriter des Jahres

Florian Ritt, Gabriel Haider (Musik & Text), Paul Slaviczek (Musik) und Mathias Kaineder (Text) für "Mir laungts" (Folkshilfe)

Tonstudiopreis



"Best Sound" "Magic Life" von Bilderbuch

Recording: Bilderbuch, Zebo Adam & Alex "Fire" Tomann

Mix: Alex "Fire" Tomann

Mastering: Martin Scheer

Künstlerische Produktion: Bilderbuch & Zebo Adam

Lebenswerk

Wilfried Scheutz

FM4-Award

Farewell Dear Ghost

Alternative

Leyya

Electronic/Dance

Möwe

Hard & Heavy

Kaiser Franz Josef

Hip-Hop/Urban

RAF Camora

Jazz/World/Blues

5/8erl in Ehr'n

Pop/Rock

Wanda

Schlager/Volksmusik

Nockalm Quintett (APA, 26.4.2018)