Oberösterreicher erspart Piloten die letzten Handgriffe

Informatics visualisiert Wartungszustände von Airlines

Linz – Die Zeiten, in denen Piloten nach getaner Arbeit im Cockpit den Stift zücken und flugrelevante Daten händisch notieren, dürften bald vorbei sein: Der Leondinger SAP-Spezialist Informatics hat nun erstmals eine spezielle Software entwickelt, die es ermöglicht, sämtliche relevanten Daten bereits während des Flugs zu ermitteln und automatisch auszuwerten.

Visualisiert werden dazu die GPS-Koordinaten der Jets und die Wartungszustände auf einer Flugverkehrskarte. Als fliegenden Partner hat sich die Leondinger Softwareschmiede den international führende Privatjetanbieter GlobeAir aus Hörsching geangelt. Der europaweit tätige "Lufttaxi"-Spezialist für Businesskunden verfügt über die weltweit größte Flotte an Citation Mustang Jets.

Live aus der Turbine

Dank des neuen digitalen Wartungssystems – das derzeit noch nicht live ist, ein entsprechender Prototyp wurde am Mittwoch beim SAP-Forum in Linz präsentiert – werden entscheidende Daten wie Kerosinfüllstände oder Betriebszeiten der Turbinen während des Betriebs in Echtzeit in eine externe Datenbank eingespielt. Von dort werden sie mittels Schnittstelle in das sogenannte Predictive-Maintenance-Services-(PdMS-)System übertragen.

Bei Fehlermeldungen oder regelmäßig durchzuführenden Wartungen wird automatisch ein Instandhaltungsauftrag angelegt und der Wartungsverantwortliche informiert. Zudem wird bei Bedarf die Bestellung eines benötigten Ersatzteils ausgelöst. So muss etwa der Stromgenerator im Triebwerk nach bestimmten Betriebsstunden oder bei Fehlermeldung ersetzt werden. Ist die Mindestmenge nicht auf Lager, wird beim Produzenten Textron in den USA automatisch nachgeordert.

"Während bisher unzählige Daten aus unterschiedlichsten Listen händisch ausgewertet werden müssen, erhalten Piloten und Flight-Operations-Officers in Zukunft auf Knopfdruck sämtliche relevanten Informationen", erläutert Otto Kitzmüller, Geschäftsführer von Informatics. Geplant sei ein System, das auf allen Flughäfen einsetzbar ist. Kitzmüller: "Dieses wird enorm viel Zeit sparen, die Lebensdauer der Maschinen erhöhen, die Wartungs- und Instandhaltungskosten reduzieren und sicherstellen, dass die GlobeAir-Jets so oft wie möglich in der Luft sind." (Markus Rohrhofer, 27.4.2018)