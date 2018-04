Was für ein Alkoholverbot am Praterstern spricht – und was dagegen

Wider

Bis zur Verkündung der Verbotszone am Wiener Praterstern am vergangenen Sonntag hat sich die rot-grüne Regierung gegen ein Alkoholverbot ausgesprochen. Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ), die in der Zwischenzeit ihren Rücktritt angekündigt hat, sagte noch Anfang April, dass ein Verbot vom Tisch sei.

Der grüne Koalitionspartner ist nach wie vor dagegen: Sozialsprecherin Birgit Hebein warnte vor einem Verdrängungseffekt und sprach von "populistischen Scheinlösungen". Ebenso die grüne Bezirksvorsteherin im zweiten Bezirk, Uschi Lichtenegger, die sagte: "Es kann nicht das Ziel nachhaltiger Politik sein, Alkoholkranke in Wohn- und Grüngebiete zu vertreiben."

Auch Barbara Gegenhuber, Geschäftsführerin des Therapiezen trums Hadersdorf, hält nicht viel von Verboten. "Das Problem muss man differenzierter anschauen. Mit Prohibition kann man kein Suchtproblem lösen", sagt sie zum STANDARD. Betroffen seien am Praterstern in erster Linie Obdachlose oder sozial Desintegrierte. Gegenhuber geht von einer Verlagerung der Szene aus – alles andere sei ein "frommer Wunsch".

Die Suchtexpertin vermisst ein ganzheitliches Konzept inklusive niederschwelliger Beratung. Man könne die Problemzone Praterstern nicht am Trinken allein festmachen. Als "scheinheilig" bezeichnet sie es, wenn man von einem suchtpräventiven Effekt spricht: "In Österreich gibt es 340.000 Alkoholabhängige und darüber hinaus 700.000, die einen problematischen und gesundheitsschädigenden Umgang mit Alkohol haben." Statt Verbotszonen an öffentlichen Plätzen spricht sie sich für eine Einschränkung von Werbung für Alkoholika aus.

Gegenhuber gesteht jedoch ein, dass sich für den Praterstern die Lage mit einer entsprechend hohen Kontrolldichte eventuell bessern wird. "Das Problem ist dann zumindest dort nicht mehr sichtbar, verschwinden wird es damit sicher nicht." Diskutiert werden müsse auch über die Folgekosten. Um die Verbotszone erfolgreich umzusetzen, sei ein hoher Ressourceneinsatz inklusive hohem Kontrolldruck notwendig.

Besonders stößt Gegenhuber auf, dass Festivitäten wie das Steirerfest oder die Wiener Wiesn in der Bundeshauptstadt ausgiebig zelebriert werden. Das Trinken dort erfahre eine hohe Akzeptanz. Die Wiener Wiesn findet sogar nur wenige Meter vom Praterstern entfernt statt – auf der Kaiserwiese, die von der Verbotszone ausgenommen ist. "Eine Doppelbödigkeit", findet Gegenhuber.

Die Suchthilfe Wien rechnet mit einer Verdrängung der alkoholkranken Menschen. Wohin genau, werde sich in den Tagen nach Inkrafttreten des Verbots am Freitag zeigen. Sozialarbeiter der Suchthilfe wollen das Geschehen in den nächsten Tagen genau beobachten, um die Betroffenen auch an den neuen Aufenthaltsorten bestmöglich zu betreuen.

Sie empfehlen zusätzliche Angebote, vor allem im medizinischen Bereich. Maßnahmen, die den Gesundheitszustand von alkoholkranken Menschen im öffentlichen Raum verbessern, würden auch Rettungseinsätze und Aufnahmen in Notfallambulanzen verringern. (rwh, 27.4.2018)