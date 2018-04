Finden Sie heraus, ob Ihre Branche wächst

Unter den Bundesländern weisen drei ein Beschäftigungswachstum unter dem Durchschnitt von 1,3 Prozent auf – in geringem Ausmaß sind das Salzburg und die Steiermark, während Kärnten mit einem Wachstum von 0,5 Prozent deutlich darunter liegt. In allen anderen Bundesländern wächst die Beschäftigtenzahl zumindest durchschnittlich stark, die zwei Spitzenreiter Burgenland und Tirol weisen ein Beschäftigungswachstum von 1,6 Prozent auf.

Schwerpunkt "Zukunft der Arbeit":

