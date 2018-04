Alexander Biach: Schwarzer Gandalf gegen türkis-blaue Pläne

Der Hauptverbandschef war enger Mitarbeiter von Kurz-Vorgänger Mitterlehner und hat auch in der roten Hälfte viele Unterstützer

Wien – Alexander Biach ist in keiner beneidenswerten Rolle. Eine ÖVP-geführte Regierung will die Sozialversicherung umkrempeln, der ÖVPler Biach muss sich gegen "haltlose Vorwürfe", wie er es nennt, wehren. Der 44-jährige Wiener ist Vorsitzender des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger und spricht von "populistischen Unterstellungen", wenn Türkis-Blau den Kassen Spekulation mit Versicherungsgeldern, ein üppiges Pensionssystem und einen aufgeblähten Funktionärsapparat unterstellt.

Biach ist auch das, was man in der "neuen Volkspartei" von Sebastian Kurz als die "alte Partie" bezeichnet. Also mehr schwarz als türkis, sozialpartnerschaftlich geprägt, darauf vertrauend, dass es besser ist, gemeinsam mit Arbeiterkammer und Gewerkschaft zu einer Lösung zu kommen und nicht sofort auf Konfrontationskurs zu gehen. Dieser politische Zugang war letztlich auch ausschlaggebend dafür, dass Biach im Vorjahr zum Chef des Hauptverbands aufstieg.

Politisches Gespür

Seine Vorgängerin Ulrike Rabmer-Koller hatte einen anderen Stil an den Tag gelegt. Sie hatte es eilig, übte Kritik an Ineffizienzen im System – und scheiterte fulminant. Sie fand weder in der roten Reichshälfte der Selbstverwaltung noch in der schwarzen ausreichend Verbündete. Nach nur etwas mehr als einem Jahr warf sie im April 2017 das Handtuch. Sie fand: Die Funktionäre seien reformunwillig. Diese fanden: Sie sei inkompatibel mit dem System.

Ihr Nachfolger sollte daher vor allem ein Gespür für das politische Geschäft haben, erzählt ein Wirtschaftsbündler, der damals involviert war. Der Wirtschaftskammer (WKO) kommt aufgrund der Mehrheitsverhältnisse de facto das Vorschlagsrecht für den Vorsitz im Hauptverband zu. Schnell kam man auf Biach, der bereits ab 2011 Wiener Landesvorsitzender der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) und ab 2016 auch Vizeobmann der Wiener Gebietskrankenkasse war.

In ÖBB-Reform involviert

Innerparteilich hatte sich der Absolvent der Wirtschaftsuni Wien zuvor aber vor allem einen Namen als Verkehrsexperte gemacht. Der verheiratete Vater zweier Töchter war unter Schwarz-Blau II Kabinettschef des damaligen Verkehrsstaatssekretärs Helmut Kukacka. In dieser Funktion war er auch intensiv in die Erarbeitung der ÖBB-Reform involviert. Politische Umfärbungsmotive, die viele hinter der aktuellen Kassenreform vermuten, sind für Biach somit kein komplettes Neuland.

Mit Kukacka verbindet ihn auch das katholische Wertefundament. Ende der 1990er-Jahre war er Obmann des Cartellverbands, eines Zusammenschlusses 49 farbentragender katholischer Verbindungen. Er ist Mitglied der Verbindung Rugia und wird als Bundesbruder Gandalf geführt.

"Stark im Schubladisieren"

Eng zusammengearbeitet hat Biach auch mit dem Vorgänger von Sebastian Kurz als Parteichef, Reinhold Mitterlehner. Von 2002 bis 2003, als Mitterlehner noch Vizegeneralsekretär in der WKO war, fungierte er als dessen Büroleiter. So mancher in der Partei vermutet, dass ihm das heute nicht unbedingt zum Vorteil gereicht. "Die Türkisen sind stark im Schubladisieren", sagt ein ÖVPler, der nicht namentlich genannt werden möchte.

Hinter vorgehaltener Hand wird daher auch bereits über eine Demontage Biachs spekuliert. Neben einigen Bundes-Türkisen soll man vor allem in Oberösterreich unzufrieden mit dem Wiener sein. Noch kann aber von einer Ablöse keine Rede sein. Vor allem auch, weil die Arbeitnehmerseite voll des Lobes für den begeisterten Vespa-Fahrer ist. "Er ist extrem sachorientiert und über die Fraktionsgrenzen hinaus anerkannt", sagt der Gewerkschafter Bernhard Achitz, der Vizechef im Hauptverband ist.

In der WKO hat Biach die volle Rückendeckung der Wiener Gruppe unter Walter Ruck. Neben seinem Job im Hauptverband, der angesichts der Vorsitzfunktion mit 4147,25 Euro brutto (zwölfmal jährlich) recht bescheiden dotiert ist, hat Biach in der WKO Wien weiterhin eine Anstellung als stellvertretender Direktor.

Warnung an Regierung

Der Bauunternehmer Ruck war es zuletzt auch, der eine Veranstaltung über die Vorteile der Selbstverwaltung organisierte, bei der auch gleich aufgezeigt wurde, welche verfassungsrechtlichen Grenzen es bei der Entmachtung der Sozialpartner gebe. Die Botschaft an die Regierung: Bundesvertreter in den Sozialpartnergremien gehen gar nicht, ebenso wenig die Entmachtung der Krankenkassen bei der Beitragseinhebung, die im Koalitionspakt angedacht ist.

Offen ist derzeit noch, wie sich der neue Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bei dem Streitthema positionieren wird. Er übernimmt am 18. Mai die Geschäfte von Christoph Leitl. Was dabei nicht ganz unbrisant ist: Walter Ruck, also Biachs Förderer, wollte selbst Wirtschaftskammer-Präsident werden, konnte sich aber nicht gegen Mahrer, der mit Sebastian Kurz in der letzten Regierung saß, durchsetzen.

Mahrer blitzte ab

Mahrers und Biachs Wege kreuzten sich auch bereits in der Wiener ÖVP, die nun vom Kurz-Vertrauten und Kanzleramtsminister Gerald Blümel geführt wird. Unter Blümels Vorgänger Manfred Juracka war Biach Vizeparteichef. Zu dieser Zeit versuchte Mahrer ein Nationalratsmandat auf der Landesliste zu ergattern. Er blitzte aber ab. Biach war zwar damals nicht der Drahtzieher, soll Mahrer aber auch nicht unterstützt haben, wird in ÖVP-Kreisen erzählt.

Das Verhältnis zu Mahrer darf also als nicht ganz friktionsfrei eingestuft werden. Jenes zum Kurz-Team wird durch die aktuelle Kampagne der Regierung wohl auch nicht besser. In die Koalitionsverhandlungen war Biach aber immerhin noch als Experte eingebunden. Sein Gegenüber auf blauer Seite war damals übrigens Beate Hartinger-Klein, die dann den Sprung in die Regierung schaffte und nun den Gesetzesentwurf zur Kassenreform erarbeitet.

Der Plan, die Zahl der Sozialversicherungsträger von 22 auf fünf zu reduzieren, wird von Biach auch durchaus mitgetragen. "Die Frage ist aber, wie man das umsetzt", sagt ein Vertrauter. Im Falle einer Entmachtung der Sozialpartner ist mit Widerstand zu rechnen. Oder wie es Biach zuletzt formulierte: "Ein bisschen selbstverwaltet geht nicht." (Günther Oswald, 27.4.2018)