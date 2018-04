TV- und Radiotipps für Freitag, 27. April

Bitcoin-Millionäre, Milliardengeschäftd mit Daten, Karl Marx und der Klassenkampf, Ritter aus Leidenschaft, Tracks, Aspekte und Kap der Angst

19.40 REPORTAGE

Re: Die Bitcoin-Millionäre Didi Taihuttu hat mit Bitcoins Millionen verdient. Aber er will langfristig Gewinn machen und pflegt deshalb einen minimalistischen Lebensstil. Brechen die Kurse ein, könnten Didi und seine Familie von heute auf morgen bankrott sein. Bis 20.15, Arte

foto: eco media/maria-christina degen Didi Taihuttu (re.) lebt trotz Bitcoin-Reichtum mit seiner Familie ein minimalistisches Leben in Thailand.

20.15 SERIE

München Grill Sakra, Herrschaftszeiten, nix als Schwierigkeiten! Kaum haben die Fanny und die Toni ihr Restaurant aufgemacht, steht schon die erste berühmte Besucherin vor der Tür: Marianne Sägebrecht nimmt Platz und beobachtet Stromausfälle. Franz Xaver Bogners humoristische Liebeserklärung an München. Bis 21.00, BR

21.00 MAGAZIN

Makro: Milliardengeschäft mit Daten Der Schatz an Daten und die Fähigkeit, sie zu analysieren, lässt die Internetriesen in andere Branchen vorstoßen: Amazon zeigt dem Handel, wie man Produkte verkauft, weil das E-Commerce-Schlachtschiff seine Kunden besser kennt als jeder Einzelhändler. Google gilt als führend bei selbstfahrenden Autos. Alibaba ermöglicht die Bezahlung per Lächeln. Apps ersetzen Banken. Bis 21.30, 3sat

22.15 GEBROCHENE LANZE

Ritter aus Leidenschaft (A Knight's Tale, USA 2001, Brian Helgeland) Heath Ledger schlüpft in Rolle und Rüstung eines Ritters und wirbt nicht nur um Ehre und Gold, sondern auch um die Gunst eines wohlgefälligen Burgfräuleins. Mittelaltertrash, unbedingt anschauen. Bis 0.35, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Karl Marx und der Klassenkampf In seinem Hauptwerk Das Kapital sezierte Marx die komplexen Zusammenhänge von Geld und Warenwelt. Seine Sicht auf das soziale Elend der frühen Industriezeit schärfte der Fabrikantensohn Friedrich Engels. Zum 200. Geburtstag. Bis 23.20, ORF 2

foto: orf/zdf/matthias schaider Diese Dokumentation zeigt das Leben des jungen (Oliver Boysen) und des alten Karl Marx (Karel Z topek).

22.45 MAGAZIN

Tracks Themen des Musikmagazins: 1) Janelle Monáe – R&B-Queen. 2) New Jazz London. 3) James Ferraro – Kunst für die Hyperrealität. 4) Doku: The Cleaners – Die Schattenwirtschaft des Internets. 5) Mr. Erbil – Style made in Kurdistan. 6) Dream Wife im Plattencheck. Bis 23.30, Arte

23.25 MAGAZIN

Aspekte Themen: 1) Familiye: ein etwas anderer Heimatfilm. 2) Schwimmend zum Weltstar: die Geschichte von Yusra Mardini. 3) Deutsch, nicht dumpf von Thea Dorn. 4) Hello World: Ausstellung in Berlin Bis 0.10, ZDF

23.55 RACHE

Kap der Angst (Cape Fear, USA 1991, Martin Scorsese) Robert De Niro erklärt Nick Nolte den Krieg, während die Frauen (Jessica Lange, Juliette Lewis) nicht wissen, wo Schrecken aufhört und Begehren anfängt. Bis 2.15, RTL 2