Wiens Kulturstadtrat: Wer wird Hüter des kulturellen Kapitals?

Dickkopf

Kulturpolitikern sagt man gerne nach, sie hätten von ihrem Metier im Grunde genommen nicht viel Ahnung. Oft bringt das realpolitische Verhältnisse hervor, in denen Entscheidungen weniger in den Händen der gewählten Repräsentanten, sondern vielmehr in jenen egomanischer Museumschefs und Theaterzampanos liegen. Schlimmstenfalls übernimmt die Bürokratie das Szepter. Einer sich dynamisch entwickelnden Stadt wie Wien täte der Mangel an kulturpolitischem Willen freilich nicht gut. Gibt es Ideen, so braucht es viel Dickköpfigkeit, diese auch durchzusetzen. Allen voran gegen die Wächter klammer Stadtfinanzen. Das nötige Politgewicht hätte der frühere Kulturminister Josef Ostermayer.