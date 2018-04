Riesiges Vogel-Ei in US-Museum entdeckt

Ei eines madegassische Elefantenvogels war falsch katalogisiert worden

Buffalo – Bis zum 14. Jahrhundert existierten auf Madagaskar Vögel, die unsere heutigen Strauße um einiges überragten. Aepyornis maximus beispielsweise dürfte bis zu drei Meter groß und annähernd 400 Kilogramm schwer geworden sein – entsprechend gewaltig waren auch die Eier dieser Giganten. Nun hat eine Mitarbeiterin des Naturkundemuseums in Buffalo im Lager durch Zufall eines dieser äußerst seltenen Rieseneier entdeckt.

Paige Langle, zuständig für die Zoologie-Sammlung des Museums in der Metropole im Norden des US-Bundesstaats New York, habe gerade den Katalog digitalisiert, als sie im Lager auf eine Kiste stieß, in der dem Etikett nach ein Abguss verstaut war, teilte das Museum mit.

30 Zentimeter großes Ei

"Als ich das Ei sah, war es so viel größer als alle anderen Eier in unserer Sammlung", sagte Langle. "Es hatte so viele Details und Narben und die Farbe war wunderschön. Es sah zu echt aus, um nur ein Abguss zu sein." Mehr als 1.000 Eier hat das Museum in seiner Sammlung – aber dieses ist 30 Zentimeter hoch, hat einen Umfang von 70 Zentimeter und ist rund eineinhalb Kilogramm schwer.

Untersuchungen ergaben: Es handelt sich um ein echtes Ei eines Elefantenvogels, einer der vor langer Zeit ausgestorbenen madegassischen Laufvögel. Experten gehen davon aus, dass nur rund 40 derartige Eier weltweit in Museen zu finden sind.

Nachforschungen ergaben, dass ein Kurator des Museums das Ei 1939 gekauft hatte, doch dann war es in Vergessenheit geraten. Ab dem 1. Mai will das Naturkundemuseum sein frisch gefundenes Ei in einer Ausstellung den Besuchern präsentieren. (APA, red, 26.4.2018)