Was ist denn das für ein Vogel?

Die meisten gefiederten Freunde sind längst wieder zurück aus dem Süden. Wie gut kennen Sie sich mit ihnen aus?

Amsel, Drossel, Fink und Star ... Fast die gesamte Vogelschar ist wieder in unseren Breiten eingetroffen, so sie überhaupt den Winter woanders verbracht hat. April und Mai sind besonders günstige Zeiten für Vogelbeobachter. Wir fragen nach einigen in Österreich heimischen Arten – von ganz leicht bis ganz schwer, von häufig bis ziemlich selten. Testen Sie Ihr Wissen über die heimische Vogelwelt und ihre Beobachter! (tasch, 30.4.2018)