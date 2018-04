Stichhaltige Gerüchte

Mit Rückgratstärkung aus Ungarn ist es Johann Gudenus gelungen, einen der Weisen von Zion zu entlarven und dessen Verschwörungsmethoden zu enthüllen

Seit die Weisen von Zion nicht mehr von der zaristischen Ochrana gesponsert werden, ist das Vertrauen einschlägiger Kreise in deren Weltverschwörungskapazitäten leicht zurückgegangen, ohne dass man sich freilich Sorgen machen müsste, der antisemitische Enthusiasmus unter Österreichs Freiheitlichen könnte mit der Vernachlässigung der amerikanischen Ostküste an Feuer eingebüßt haben. Wo Reisen von Spitzenfunktionären auf den Tempelberg gar das Gespenst eines freiheitlichen Philosemitismus an die Klagemauer projizierten, waren Anhänger – immer nur Einzelfälle – darauf angewiesen, sich ihr Unbehagen über einen ideologischen Schwenk, der die Strache-FPÖ koalitionskompatibel erscheinen lassen sollte, von der Seele zu singen.

Nach einem knappen halben Jahr in dieser Koalition kann man diese Besorgten beruhigen: Mit der Rückgratstärkung aus Ungarn ist es dem FPÖ-Klubchef in einem Presse-Interview gelungen, wenn schon nicht alle, so wenigstens einen der Weisen von Zion zu entlarven und dessen Verschwörungsmethoden zu enthüllen. Leicht war das nicht, aber wenn es einem jemand vorführt, auch nicht unmöglich. Das Instrument dafür ist das "stichhaltige Gerücht". Die Souveränität, mit der sich Johann Gudenus dieses Oxymorons bedient und sich damit über die vergleichsweise simple Technik von Fake-News erhebt, brauchte er sich nur von Viktor Orbán abzuschauen.

Ein Gerücht, das man mangels Beweisen in die Welt setzt, weil es politisch in den Kram passt, soll durch eine in nichts bewiesene Stichhaltigkeit in den Rang einer seriösen Behauptung erhoben werden, in der Hoffnung, es werde beim Publikum als Tatsache ankommen. Der Umstand, dass man mit dieser Methode Wahlen gewinnen kann, muss für einen FPÖ-Politiker eine Verlockung sein, hinter der man jeden Wahrheitsanspruch, jeden politischen Anstand zurückstellen darf, und schon gar, wenn sich dafür auch noch ein jüdisches Zielobjekt anbietet.

Es dauerte nur ein paar Tage, bis Strache das Thema auf seine Art aufnahm und die "stichhaltigen Gerüchte" von Gudenus zu "Fakten", über die man diskutieren könne, verdichtete. Ist die Verleumdung erst einmal vollbracht und als sachlich anmutender Diskussionsstoff in der Welt, ist die – in diesem Fall antisemitische – Saat schon einmal ausgebracht. Dass die Konfession von George Soros dabei keinerlei Rolle spiele, wie Strache sich zu behaupten erdreistet, kann man nur als Gerücht fernab jeder Stichhaltigkeit bezeichnen.

Kanzler und Vizekanzler haben vor der Presse die Gudenus-Fäkalie beschnüffelt und sie letztlich für wohlriechend befunden, dieser überzeugt, jener immerhin mit einem leichten Schnoferl. Gemeinsam setzten sie aber gleich das stichhaltige Gerücht in die Welt, Sozialversicherungsfunktionäre würden mit Versichertenbeiträgen an der Börse spekulieren. Gute Ideen setzen sich eben durch, und es wäre doch schade, sie allein dem Koalitionspartner im Kampf gegen die Umtriebe des aktuell dingfest gemachten Weisen von Zion anzuwenden. Wenn Österreich demnächst den EU-Vorsitz übernimmt, kann das nur nützen. (Günter Traxler, 26.4.2018)